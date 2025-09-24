Jana Adamcová s manželem delší dobu nežije. Nedávno ho ale vzala pod svou ochranu. Režisér, který trpí Alzheimerovou chorobou, má novou přítelkyni Veroniku Maschkovou, která se o něj starala v jeho bytě v pražských Dejvicích. Maschková nyní tvrdí, že Adamcová svého muže „unesla“ a snaží se ho zbavit svéprávnosti, aby se dostala k jeho penězům.
Pro své děti jsem zrádce. Vysoká cena za lásku k jiné ženě, říká režisér Adamec
„Jsem zákonnou manželkou mého muže a matkou našich dětí. Můj muž je vážně nemocný a já mám zodpovědnost se o něj postarat a zajistit mu důstojné podmínky pro život a tu nejlepší lékařskou péči. Slíbila jsem mu to, když jsme se brali, a své slovo dodržím. Navíc jsem zodpovědná nejen za něj, ale také za naše děti,“ říká Adamcová.
„Nehodlám a nechci se brodit ve špíně, kde jsem teď, a zřejmě i v budoucnu budu, vláčena. Každý, kdo má jen trochu povědomí o tom, co znamená pečovat o člověka s neurodegenerativním onemocněním, ví, jak snadno je možné s takovým člověkem manipulovat. Nedovolím, aby bylo s mým mužem jakkoli manipulováno a aby byl jakkoli kýmkoli zneužit,“ dodává s tím, že má o tomto jednání důkazy, které si ovšem nechá pro případný soud a nebude je poskytovat médiím ani veřejnosti.
Jana Adamcová podala v červenci u soudu návrh, aby bylo zahájeno řízení o omezení svéprávnosti jejího muže a jmenování opatrovníka. Jiří Adamec si najal právníka a své ženě pak zrušil přístup k prostředkům na účtu. Následoval jeho údajný únos a nyní se režisér nachází podle Blesku mimo Prahu u někoho z rodiny.
Režisér Jiří Adamec točil kdysi seriály a pohádky, jež se uvádějí dodnes (Sanitka, Zkoušky z dospělosti, Princové jsou na draka). Po revoluci se z něj ale stala v Československé televizi persona non grata kvůli propagandistickému seriálu Rodáci (1988). Založil proto cestovní kancelář, kde se seznámil s pozdější manželkou Janou Novákovou.
Pak přišla nabídka z TV Nova a stal se z něj král televizní zábavy. Režíroval přenosy z Miss ČR, Silvestry, Dobroty, Novoty, České slavíky i úspěšný seriál Pojišťovna štěstí.
Kvůli titulkům v bulváru mám nálepku zlé a sobecké paní, říká Jana Adamcová
S první manželkou má tři dospělé děti - Marka, Terezu a Kristinu. Ty s ním ale nekomunikují. S jejich matkou se rozvedl právě kvůli o 24 let mladší Janě, s níž ženu dlouho podváděl. „Manželka o tom jedenáct let nevěděla, ale věděli to všichni kromě ní,“ řekl v lednovém rozhovoru Adamec. Má už čtyři vnoučata, s kterými se také nevídá. S Janou Adamcovou má syna Daniela a dceru Jasmine Annu.
Režisér vlastní několik nemovitostí. „Máme na Hanspaulce dům, ve kterém Jana s dětmi bydlí. Pak dům, v němž je indická ambasáda. Plus můj byt,“ vyjmenoval Adamec. Kromě toho má ještě pozemky na okraji Prahy a byt v Americe.