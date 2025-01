Jak Kolja. Babička zpívala v krematoriu, proto je mám rád, směje se Jindra Polák

Jindro, už pár let žijete s rodinou na vesnici v jižních Čechách. Co vás k tomu vedlo?

Dlouho nás to táhlo z Prahy pryč... Jezdili jsme totiž na chalupu do západních Čech, kde nám bylo vždycky dobře. A když se narodila dcera, ukázalo se, že i ona se cítí daleko šťastněji venku. Po návratu do Prahy příroda chyběla nejen nám se ženou, ale i malá Lucka se tak nějak zatáhla. A tak to spělo k tomu, že se přestěhujeme. Nejdřív se zdálo, že na chalupu, jenže to z různých důvodů nevyšlo a taky od Prahy už to bylo moc daleko.

Písnička Klidná jako voda je o pocitu, který člověk zažívá, když si uvědomí, že do tohohle světa přivedl někoho nového.