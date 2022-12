Nejstarší člen BTS nastoupil na vojnu, fanoušci čekali na rozloučení marně

Kim Sok-čina zrušil koncem konci října 2022 svou žádost o odklad odvodu a v úterý 13. prosince nastoupil na osmnáct měsíců trvající povinnou vojenskou službu.

Před branami vojenského zařízení mrzly desítky fanoušků, kteří doufali, že svého idola zahlédnou a budou mít možnost se s ním alespoň krátce rozloučit. Auto se zpěvákem však projelo bez zastavení. Idol podle informací jihokorejských médií odmítl způsobit na místě „zbytečné drama“.

Mnohé fanynky se nemohou smířit s faktem, že svou modlu nebudou dlouhou dobu mít možnost vídat na sociálních sítích ani na koncertech. Některé jsou také upřímně v šoku z toho, jak Jin vypadá poté, co si musel před nástupem na vojnu nechat zkrátit vlasy.

„Je to šílené, to přece vůbec není on, ale někdo úplně jiný, achjo. Už se mi tolik nelíbí, asi se teď rychle zaměřím na jiného člena BTS, Jin už mě tolik nepřitahuje, když vypadá takhle,“ píší zklamané dívky hojně v komentářích na TikToku u videí s fotkou ostříhaného zpěváka.

Nejstarší člen k-popové skupiny BTS Jin (Soul, 21. května 2021)

Zbývajících šest členů BTS rovněž postupně jeden po druhém nastoupí do armády. „BTS se těší na to, že se po absolvování služby znovu kolem roku 2025 sejdou jako skupina,“ napsala sdělila manažerská společnost HYBE.

Podle jihokorejské ústavy musí muži v Jižní Koreji nastoupit 18 až 21 měsíců dlouhou vojenskou službu, a to nejpozději během 28. roku věku. Významní hudebníci či sportovci mohou požádat o dvouletý odklad.

Někteří sportovci ocenění na olympijských hrách či jiných významných mezinárodních soutěžích, špičkoví hudebníci zabývající se vážnou hudbou nebo tanečníci v minulosti dostali výjimku nebo jim byla služba výrazně zkrácena.

Mnoho jihokorejských poslanců letos vyzývalo k tomu, aby byla tato výjimka udělena i členům BTS. Jihokorejský ministr obrany v srpnu zmínil, že pokud členové BTS narukují do armády, pravděpodobně jim bude umožněno pokračovat v jejich hudební kariéře a v případě celosvětových turné se budou moct přidat ke zbylým členům skupiny.

Muži, kterým je udělena výjimka, jsou z jihokorejské armády propuštěni po třech týdnech základního výcviku. Je jim také zároveň udělena povinnost absolvovat 544 hodin dobrovolnických prací a pokračovat nejméně 34 dalších měsíců ve své profesi, díky které jim byla výjimka udělena.

