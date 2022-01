Je mi 60 a jsem sexy, říká Jim Carrey. Narozeniny oslavil bizarním videem

„Je mi šedesát a jsem sexy. A dnes večer si dám krémovou kukuřici a broskve,“ říká Jim Carrey ve videu, které sdílel na Twitteru v den svých narozenin. Herec fanouškům připomenul svou nejslavnější roli Ace Ventury, zvířecího detektiva a známou scénu z bazénu.

Jen málokterý herec, který svůj úspěch zprvu založil na prvoplánové komice, dokázal uspět i v rolích odlišného charakteru. Jednou z mála výjimek je právě Carrey, jehož gumový obličej nečekaně zvážněl ve filmech Truman Show či Věčný svit neposkvrněné mysli.

Jeden z největších komediálních talentů přelomu století, narozený 17. ledna 1962, ale v posledních letech poněkud zapadl. Dokázal se však zase vrátit, velkou příležitost dostal hlavně v seriálu K smíchu.

Malý James Eugene Carrey prý býval zakřiknuté dítě, ve třetí třídě však zjistil, že má dar rozesmát své spolužáky. Tato schopnost ovšem způsobila, že se jako teenager stával dost nesnesitelným. Když si učitelka v sedmé třídě už nevěděla rady s jeho opičkami a neustálým vyrušováním, uzavřela s ním dohodu: když bude celý den dávat pozor, může za odměnu na konci vyučování předvést pár výstupů.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! ❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

V polovině 70. let minulého století se tak v kanadském Torontu zrodil jeden z největších komických talentů své generace. U filmu přitom herec, jehož filmy později plnily kina po celém světě, prorazil až relativně pozdě, ve dvaatřiceti. V 80. letech se sice televizní komik Carrey objevil v několika filmech, například komedii Peggy Sue se vdává, hvězdu z něj však udělal až film Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994). Příběh excentrického detektiva, který se zabývá hledáním zatoulaných domácích mazlíčků, Carreyho konečně katapultoval mezi hollywoodské hvězdy.

VIDEO: Scéna z filmu Ace Ventura: Zvířecí detektiv:

Diváky uhranula komika plná grimas, šklebů a neuvěřitelných poloh hercova extrémně ohebného těla. Tak jej mohli vidět i ve filmovém zpracování komiksu Maska nebo komedii Blbý a blbější (oba 1994). Tyto filmy se znovu staly kasovními trháky, v roce 1996 se navíc Carrey zařadil mezi nejlépe placené herce světa. Za film Cable Guy dostal 20 milionů dolarů.

Sláva a peníze umožnily Carreymu zapomenout na neradostné dospívání. V šestnácti letech musel odejít ze školy, když jeho otec ztratil práci. Rodina se protloukala, jak se dalo, jednu dobu dokonce žili ve stanu na zahradě u příbuzných.

Krátce poté, co dosáhl prvních velkých úspěchů, se po osmi letech manželství rozvedl s Melissou Womerovou (mají spolu dceru Jane) a oženil se s herečkou Lauren Hollyovou, se kterou se sblížil při natáčení Blbého a blbějšího. S ní vydržel pouhých devět měsíců, trpělivost tehdy ztratila spíš Hollyová. Pitky a velikášský způsob života nakonec přivedly Carreyho při módní přehlídce v New Yorku v roce 1997 na molo, kde se objevil nahý, jen s ponožkou na intimních partiích.

Cameron Diazová a Jim Carrey ve filmu Maska (1994)

Po prvních filmech kritika nad Carreym lámala hůl a řadila jej do škatulky pitvořivých klaunů. Až ve filmu Truman Show (1998) dokázal, že má na víc. Za roli muže, jehož život je vlastně televizní seriál, získal Zlatý glóbus a film byl nominován na Oscara za režii či scénář.

Po Truman Show to vypadalo, že se přeorientuje na vážnější herectví, když si jej Miloš Forman vybral do titulní role filmu Muž na Měsíci. Carrey se tu doslova převtělil do postavy newyorského komika Andyho Kaufmana a podruhé si mohl dát na krbovou římsu pozlacenou zeměkouli.

Nakonec se však vrátil k osvědčenému žánru, když v roce 2000 hrál ve „fekální komedii“ Já, mé druhé já a Irena a ve vánoční komedii Grinch. V roku 2003 úspěšně zaútočil na peněženky diváků bláznivou komedií Božský Bruce (za kterou vyinkasoval honorář 25 milionů dolarů) a rok poté přišel jeho nejambicióznější film, Věčný svit neposkvrněné mysli. Mnohovrstevný snímek sklidil respekt kritiků především za scénář, ale uznání si získali i představitelé hlavních rolí, Jim Carrey a Kate Winsletová, mimo jiné nominovaní na Zlatý glóbus.

Jim Carrey a Kate Winsletová ve filmu Věčný svit neposkvrněné mysli (2004)

Poté začala Carreyho kariéra poněkud upadat, po docela úspěšné gay komedii I love You Phillip Morris přišlo lehké zklamání s Návratem blbýho a blbějšího (2014), skalní fanoušci žánru si ovšem i tak přišli na své.

Před dvěma lety, jen pár týdnů před vypuknutím pandemie koronaviru, pak přišlo do kin filmové zpracování počítačové hry Ježek Sonic, kde Carrey zazářil jako zlý doktor Robotnik (a loni přibyl druhý díl). Ve stejné době připoutal diváky k obrazovkám v seriálu K smíchu, kde hraje životem zklamaného dětského komika. Výkon mu vynesl další nominaci na Zlatý glóbus.