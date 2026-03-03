Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání, prý ho naklonovali

  11:01
Už několik dní se po sociálních sítích šíří nejrůznější konspirační teorie, že Jima Carreyho (64) nejspíš naklonovali. Herec se po delší době objevil ve společnosti na udílení cen César v Paříži a podle fanoušků si vůbec nebyl podobný. Měl vyhlazený obličej a dlouhé vlasy.
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026) | foto: AP

Jim Carrey a Ginger Gonzagaová na Zlatých glóbech (Beverly Hills, 6. ledna 2019)
Jim Carrey se objevil na slavnostním předávání Českých lvů (21. února 2015).
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
Falešný Jim Carrey se v roce 2015 objevil na udílení filmových cen Český lev. Tenkrát šlo o vtípek, za kterým stál Kamil Bartošek alias Kazma. Organizátoři se později omluvili, že na to skočili.

Ve Francii si Jim Carrey, kterého doprovázeli dcera Jane Erin, vnuk Jackson a partnerka Min Ahová, převzal čestné ocenění za svůj přínos kinematografii.

„Děkuji své úžasné rodině, své dceři Jane a svému vnukovi Jacksonovi. Miluji vás nyní i navždy. Děkuji své vznešené společnici Min Ahové. Miluji tě, Min Ahová. A nakonec děkuji nejvtipnějšímu muži, jakého jsem kdy poznal: svému otci Percymu Josephu Carreymu, který mě naučil hodnotě lásky, štědrosti a smíchu,“ řekl herec francouzsky.

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Kvůli jeho vzhledu a chování, podepisoval se pravou rukou, přestože je levák, se objevily nejrůznější konspirační teorie. Podle některých herec musel podstoupit plastickou operaci, případně ho nahradili klonem.

Spekulace podpořil také britský vizážista Alexis Stone, vlastním jménem Elliot Rentz, který je proslulý svými imitacemi celebrit. V minulosti se účastnil na módních přehlídkách převlečený za známé osobnosti.

Byl například namaskovaný jako Donatella Versace, Jack Nicholson nebo Meryl Streepová coby Miranda Priestlyová z filmu Ďábel nosí Pradu. Vizážista na Instagramu naznačil, že on byl v Paříži falešným Carreym. Přidal obrázek protetické obličejové masky a umělých zubů.

Alexis Stone as Jim Carrey in Paris

1. března 2026 v 21:09
Carreyho mluvčí nyní prohlásil, že ceremoniálu se herec osobně zúčastnil. Potvrdil to i šéf francouzských Oscarů, jak se ceně César přezdívá, Gregory Caulier.

„Návštěva Jima Carreyho byla plánována od loňského léta. Od samého začátku byl pozváním Akademie nesmírně dojat,“ řekl s tím, že herec strávil osm měsíců diskusemi a nácvikem svého projevu ve francouzštině. Carreyho při přebírání čestného ocenění podpořilo 12 členů jeho rodiny a přátel.

