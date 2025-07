Jessie J podstoupila mastektomii před čtyřmi týdny. V současnosti jí lékaři ujistili, že se rakovina nešíří. „V sobotu to budou 4 týdny od mé operace rakoviny prsu. Cítím se dobře. Některé dny jsou těžší než jiné,“ přiznala Jessie J s tím, že její pocity jsou jako na horské dráze.

„Stále mě to hodně bolí, ale každý den jsem si čím dál víc podobná. Psychicky mě to všechno dohání. Takže si dávám trochu prostoru, abych to všechno procítila,“ napsala zpěvačka.

Syna Skye poslala na dva týdny s otcem k jeho dánské rodině, aby si mohla odpočinout a dělat fyzioterapii. „Několik měsíců nesmím Skye zvedat a to bylo těžké přijmout. Chci ho jen držet a točit se kolem něj. Ale z širšího úhlu pohledu je to malá oběť za to, abych měla své zdraví zpět a stále tu byla,“ svěřila se zpěvačka.

„A..jsem v pořádku. Výsledky = nemám žádné rakovinné bujení. Slzy štěstí jsou skutečné,“ napsala Jessie J fanouškům.

„Čeká mě ještě spousta léčení a ještě jedna operace, aby tyhle sestřenice vypadaly spíš jako sestry, ale teď je čas na vděčnost a já si měním jméno na The LopJess monster,“ uvedla v jiném postu zpěvačka, která se už na podzim chce vrátit k práci a vystoupit v pořadu Strictly Come Dancing.