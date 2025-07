Hvězdě Harryho Pottera se nedaří na OnlyFans. Asi jsem moc krotká, říká

Jessie Cave několikrát zdůrazňovala, že na jejím profilu nebude žádná nahota ani sexuální obsah. Herečka však přiznala, že právě kvůli tomuto rozhodnutí začíná přicházet o předplatitele.

Dle jejích slov je v poslední době posedlá počtem sledujících a zvažuje, že se od krotkého obsahu odkloní. „Už je to přes 100 dní, co se úplně vyčerpávám se svými vlasy a zoufale se snažím udržet přísun obsahu na OnlyFans,“ napsala k příspěvku v Substacku.

Na OnlyFans rodačka z Londýna využívá svých dlouhých vlasů a dělá si různé účesy. Odpovídá také na soukromé zprávy a plní nezvyklá přání pro své předplatitele.

Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy. (květen 2025)

„Přišla jsem o předplatitele. Jsem z toho smutná, ale jsem ráda, že lidé, kteří mi neustále psali: Nahá? Kdy budeš nahá? Svlékni se, nebo jdi pryč odešli otravovat jiné tvůrce,“ řekla Cave, která ve filmové sérii Harry Potter ztvárnila přítelkyni Rona Weasleyho Levanduli Brownovou.

Aby si udržela zájem od předplatitelů, natočila video, ve kterém se polévá jahodovým mlékem. „Ve středu jsem poprvé natočila video s mokrými vlasy, které nezahrnovaly vodu. Nalila jsem si na hlavu dvě láhve jahodového mléka Yazoo a dostala jsem mozkozámrz,“ vysvětlila s tím, že je s videem spokojená.

„Zelené šaty na ramínka, které jsem měla na sobě, vypadaly v kontrastu s růžovým mlékem skvěle – ale zklamal mě počet lidí, kteří si ho koupili,“ dodala.

Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty. (květen 2025)

Nedávno zase natočila video, ve kterém si v tričku a černých punčochách zaplétá vlasy. Později zjistila, proč video dostalo tolik lajků. „Ukázalo se, že punčocháče byly trochu průhledné a já měla na sobě kalhotky tělové barvy. Je to tak jednoduché? Bylo by tak snadné jít do kalhotek a podprsenky, ale jak bych se cítila za dva měsíce? Ano, předplatitelé jdou dolů, protože jsem krotká,“ prohlásila.

Klesající počet předplatitelů a zobrazení jí trápí. K OnlyFans se navíc připojila kvůli finanční situaci, protože nutně potřebovala peníze pro rodinu. „Nepamatuji si, že bych nebyla posedlá sociálními médii. Nekonzumuji je, ale trápím se kvůli číslům, bojím se, že když klesnou, přijdu o zákazníky a o příjem a najednou je po všem a já jsem zase zoufalá,“ řekla matka čtyř dětí.

Sama přitom vynakládá velké úsilí na to, aby si předplatitele udržela spokojené. Nedávno dle jejích slov utratila skoro devět tisíc korun jen za vytvoření nového pozadí pro natáčení.

Jessie Cave ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)

„Nedávno jsem utratila skoro devět tisíc korun za lněné povlečení, protože někteří lidé poznamenali, že je nudí moje pozadí. Jak hluboce ubohé, že jsem se vrhla do obchodu Johna Lewise, abych si koupila superkrálovské povlečení, protože jsem jednoho muže nudila,“ popsala.

Herečka také přiznala úskalí tvoření obsahu na OnlyFans. „Začíná to být dost ošklivé. Cítím se trochu nechutně, trochu vystrašeně. Dostávám příliš mnoho odporných zpráv a nelíbí se mi, že mi chodí různé nevyžádané hlouposti a nechutnosti,“ dodala.

„Bez ohledu na to, kolikrát řeknu, že nedělám sexuální obsah, dostanu během dvou sekund zprávu s dotazem, jestli bych nemohla mít [sperma] ve vlasech, nebo jestli bych, proboha, nezvážila ukázat se celá nahá zepředu,“ řekla Jessie Cave.