Hvězda Harryho Pottera si nechá udělat nová prsa. O velikosti rozhodnou fanoušci

Jessie Cave (38) si už téměř rok vydělává na platformě OnlyFans, kde vytváří obsah související s jejími dlouhými vlasy. Herečka, známá hlavně jako Levandule Brownová z filmů o Harrym Potterovi, se nyní svěřila, do čeho plánuje vydělané peníze investovat - půjde na zvětšení prsou.
Jessie Cave v Londýně (5. prosince 2024)

Jessie Cave v Londýně (5. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Jessie Cave v Londýně (15. listopadu 2021)
Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy....
Jessie Cave je na OnlyFans. (květen 2025)
Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty. (květen 2025)
37 fotografií

„Tohle je hodně vzrušující – zkusím si financovat operaci prsou z OnlyFans,“ řekla Jessie Cave v podcastu Before We Break Up Again s tím, že o výsledné velikosti nechá rozhodnout své předplatitele. „Půjdu do Marks&Spencer nebo do Tesca Extra, koupím čtyři podprsenky v různých velikostech, vycpu je ponožkami a natočím vtipné video stylem: Jakou velikost si mám vybrat? A fanoušci na OnlyFans mi vyberou velikost.“

Rodačka z Londýna také prozradila, jaké má limity a kam nehodlá zajít. „Třeba velikost L bych si nevybrala. Do toho rozhodně nepůjdu,“ dodala herečka.

Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy. (květen 2025)

Cave se také rozpovídala o vztahu ke svému tělu. Svěřila se, že je připravená na změnu svých současných prsů. „Dívala jsem se do zrcadla a přemýšlela, jestli mi budou chybět. Myslím, že budou, ale jsem připravená se s nimi rozloučit,“ řekla. „Už strašně dlouho nebyly moje, protože buď kojily, nebo se zotavovaly po těhotenství, nebo jsem byla těhotná. Naposledy byly moje, když mi bylo 26.“

„Nikdy jsem si je předtím opravdu nevšímala… Nikdy jsem se na ně v zrcadle pořádně nepodívala. Vždycky byly schované. Takže se těším, že jim budu věnovat pozornost. I když budou umělé. Je to jako s autem – když jsme si ho tento týden pořídili – teď jsem na té cestě,“ vysvětlila.

Jessie Cave ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)

V září roku 2025 oslavila Cave své půlroční působení na OnlyFans. Přestože se na platformě odmítá svlékat, její aktivita měla dopad na účast na fanouškovských akcích spojených s Harry Potterem.

„Zjistila jsem, že mě nepozvali na jednu akci Harry Potter, protože teď dělám OnlyFans. Vysvětlili mi, že je to rodinná akce a OnlyFans je spojován s pornografií,“ napsala v příspěvku ze 17. září 2025. „Bylo to pro mě nepochopitelné, protože někteří herci, kteří se těchto akcí účastní (vlastně většina), hráli v televizi nebo filmech, kde hráli v sexuálních scénách a byli nazí. Já si jen hraju s vlasy!“

Jessie Cave ale zdůraznila, že ji situace nijak netrápí. „Nejsem rozrušená z toho, že už nebudou žádné akce Harryho Pottera. Teď bude nové obsazení a je jiná doba. Navíc jsem se těchto akcí účastnila přes patnáct let a mám dostatek fotek a kouzelnických suvenýrů,“ dodala.

