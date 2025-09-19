Na OnlyFans si vydělám víc než v reality show, říká Levandule z Harryho Pottera

Jessie Cave si založila účet na OnlyFans letos v březnu, aby splatila dluhy. I když na platformě sdílí většina uživatelů erotický obsah, herečka na ní zveřejňuje pouze poměrně cudné příspěvky zaměřené na její výrazně dlouhé vlasy.
Několikrát zdůraznila, že na jejím profilu nemají fanoušci čekat žádnou nahotu ani sexuální obsah. Nyní herečka prozradila, že jí profil pro fetišisty vydělal víc, než jí nabízeli za účinkování v televizní reality show.
Rodačka z Londýna zavzpomínala na období před třemi lety, kdy se ucházela o účast v show I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! V tu dobu měla šestiměsíční miminko.
„Nebyla bych v pohodě a mé kojené dítě také ne. Ale rodina potřebovala peníze a vnímala jsem to jako velkou příležitost. Kdyby mi nabídku dali, přijala bych ji,“ napsala čtyřnásobná maminka v příspěvku na americké platformě Substack.
Nyní je Jessie Cave podle svých slov ráda, že ji do pořadu nakonec nevybrali. „Dnes to odmítnutí vnímám jako požehnání. Za půl roku na OnlyFans se svými dlouhými vlasy jsem si vydělala víc, než bych dostala za účast v té show,“ prohlásila.
Ačkoli se jí rozhodnutí finančně vyplatilo, kvůli kariéře na OnlyFans ztratila vazby s komunitou fanoušků Harryho Pottera – pořadatelé ji například nedávno nepozvali na setkání fanoušků Harryho Pottera, protože její aktivity a podnikání na OnlyFans jsou podle nich nevhodné a herečka není správným vzorem pro dospívající.
Organizátoři jí vysvětlili, že je to kvůli tomu, že je OnlyFans spojované s pornografickým obsahem. „To mě úplně zmátlo, protože někteří herci, kteří na takové akce jezdí (vlastně většina herců), hráli v seriálech a filmech, kde měli velmi odvážné sexuální scény a nahotu. A já si jen hraji se svými vlasy,“ vyjádřila se Cave. Na natáčení oblíbené filmové série herečka vzpomíná ráda, ale tuto kapitolu svého života už bere jako uzavřenou.
V květnu letošního roku se Jessie Cave svěřila fanouškům, že se jí na OnlyFans příliš nedaří. Jelikož nesdílí žádný erotický obsah, začala postupně přicházet o předplatitele.
„Přišla jsem o mnoho předplatitelů, ano. Jsem z toho smutná, ale jsem ráda, že lidé, kteří mi neustále psali: ‚Kdy už budeš nahá? Svlékni se, nebo jdi pryč!‘, nakonec odešli otravovat jiné tvůrce,“ uvedla.