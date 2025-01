Jessica Simpsonová se po čtrnácti letech rozešla s otcem svých třech dětí

„S Ericem žijeme odděleně a řešíme bolestivou situaci v našem manželství,“ uvedla zpěvačka pro magazín People.

„Naše děti jsou na prvním místě a my se soustředíme na to, co je pro ně nejlepší. Jsme vděční za všechnu lásku a podporu, která nám přichází a právě teď oceníme soukromí, když tím jako rodina procházíme,“ dodala.

S bývalým hráčem amerického fotbalu Ericem Johnsonem se dala dohromady v lednu 2010. Seznámil je společný kamarád. Po půl roce randění se zasnoubili.

Vzali se ale až v roce 2014, kdy spolu měli už dvouletou dceru Maxwell a ročního syna Ace. V roce 2019 se jim ještě narodila dcera Birdie.

Pro oba to bylo druhé manželství. Johnson byl předtím ženatý se stylistkou Keri. Jessica Simpsonová zase tři roky se zpěvákem Nickem Lacheym. Rozešli se v roce 2005.

Jessica Simpsonová a Nick Lachey

Simpsonová si během manželství s Johnsonem prošla závislostí na alkoholu a lécích, kvůli níž přibrala 45 kilo. Manžel jí byl oporou během léčby a loni zpěvačka oslavila sedm let abstinence.

Po narození poslední dcery se jí podařilo shodit i přebytečná kila, ale fanoušci dál kritizovali její vzhled, tentokrát kvůli zvětšeným rtům a dalším zákrokům.

Podle zdroje časopisu Life & Style byla nová závislost na kosmetických zákrocích i jednou z příčin krize manželství. „Eric si jede po svém déle, než se zdá. Mluvil o tom, jak těžké je žít s někým tak posedlým chirurgickými zákroky a tak odtrženým od reality,“ řekl zdroj blízký páru.