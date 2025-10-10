Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká

Jessica Simpsonová sdílela na Instagramu fotografii, na které pózuje v modelu z vlastní kolekce spodního prádla. Předvedla se v černé krajkové podprsence a ladících kalhotkách.
„Když mám na sobě něco sexy, moje dny i noci jsou vždycky naplněné tajným překvapením,“ napsala k příspěvku na sociální síť, kde ji sleduje přes šest milionů fanoušků.
„Každý si zaslouží cítit se sebevědomě a krásně! Toto je jedno z mých nejlépe střežených tajemství, které nyní s radostí sdílím s vámi všemi. Představuji vám poezii mého šatníku… moji novou kolekci podprsenek a kalhotek v prodejnách Walmart,“ dodala blondýnka.
Simpsonová také nedávno prozradila, že miluje zvířecí vzory. Podle ní jsou sexy a najdete je u ní skoro na všem. „Pro mě je leopardí vzor jako neutrální barva. Je to moje béžová. Moje babička z maminčiny strany vždycky měla něco s leopardem, šátek nebo šperky z želvoviny. Hrozně se mi to líbilo,“ prohlásila. „Je dokonce kufr Jessica Simpsonová s leopardím vzorem. A mám i nábytek, který je leopardí.“
Jessica Simpsonová se s bývalým hráčem amerického fotbalu Ericem Johnsonem dala dohromady v lednu 2010. Vzali po čtyřech letech a mají spolu tři děti: dceru Maxwell, Birdie a syna Ace. Začátkem letošního roku oznámili rozchod. Ještě předtím měla za manžela zpěváka Nicka Lacheyho, se kterým se rozešla v roce 2005 po třech letech manželství.
Simpsonová letos v červenci prozradila, že je připravená začít znovu randit. „Rozhodně bych do toho šla. Ano, jsem single – hodně… Jsem připravená!“ odpověděla na dotaz moderátorky v pořadu Today, zda by se chtěla s někým seznámit.