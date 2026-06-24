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Chtěli, abych zhubla pod 50 kilo a vypadala jako Britney, vzpomíná Simpsonová

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  11:15
Americká zpěvačka a herečka Jessica Simpsonová (45) otevřeně promluvila o tlaku, kterému čelila na začátku kariéry ve svých sedmnácti letech. Přiznala, že po podpisu smlouvy s nahrávací společností od ní lidé z hudebního průmyslu očekávali nejen pěvecké výkony, ale také vzhled odpovídající tehdejším popovým hvězdám.

„Když jsem začala zpívat, všichni v nahrávací společnosti ode mě očekávali, že se ze mě stane popová hvězda. Byla tu Britney Spears, Christina Aguilera… a já jsem měla jít v jejich stopách,“ zavzpomínala Jessica Simpsonová na období po podpisu smlouvy s Columbia Records.

Zpěvačka si tehdy myslela, že si ji vydavatelství vybralo především kvůli jejímu hlasu. Brzy však přišlo vystřízlivění. „Opravdu jsem si myslela, že mě vzali jen kvůli mému hlasu, a pak mi hned řekli: Dobře, teď musíš zhubnout nejméně 6,5 kilogramu, což by bylo hodně pod padesát kilo,“ svěřila se 158 cm vysoká zpěvačka podle magazínu Us Weekly publiku během koncertu v Pensylvánii.

Simpsonové bylo v té době pouhých sedmnáct let a vážila přibližně 52 kilo. Přesto po ní zástupci společnosti požadovali další úbytek váhy. Podle jejích slov ji to výrazně poznamenalo.

Zpěvačka Jessica Simpsonová je úspěšnou americkou podnikatelkou.
Jessica Simpsonová
Jessica Simpsonová (2025)
Jessica Simpsonová představila svou kolekci pro léto 2024.
41 fotografií

„Říct sedmnáctileté dívce, že bez toho nemá šanci uspět, to je dost síla. U druhého alba mi řekli, že musím mít i břišáky, což se rozhodně nestalo. Prostě takovou postavu nemám, jestli mi rozumíte,“ uvedla rodačka z Texasu.

Kvůli podobným požadavkům se dlouhé roky necítila dostatečně dobrá. „Bylo tam prostě tolik věcí, které jsem musela splňovat, abych byla Jessicou Simpsonovou, nebo tou verzí Jessicy, o které si mysleli, že bych měla být, abych byla úspěšná,“ posteskla si.

Dnes už se na celé období dívá s odstupem. „Je to skvělý pocit být zpátky na pódiu ve svých čtyřicátých letech. Celá třicítka mi unikla, takže mám opravdu pocit, že jsem zase sama sebou. Mám pocit, že se na pódiu cítím skoro pohodlněji než v obýváku doma,“ prohlásila.

O 45 kilo lehčí Jessica Simpsonová pózuje v plavkách, předvedla i obří rty

O svých začátcích mluvila už loni v rozhovoru pro časopis Rolling Stone. Přiznala tehdy, že se často podřizovala představám hudebních manažerů, přestože jí nebyly vlastní. „Nechtěla jsem tančit, nechtěla jsem nosit mikrofon na hlavě. Ale souhlasila jsem s tím, protože jsem pracovala pro Sony a nechtěla jsem je zklamat. Měla jsem pocit, že neustále někoho zklamávám. Asi i sama sebe, protože jsem nezpívala texty, které jsem napsala,“ svěřila se.

Zlom v její kariéře přišel až ve chvíli, kdy začala psát vlastní hudbu. Za jeden z prvních velkých úspěchů je dodnes považován singl With You z roku 2004.

Kromě hudby se zpěvačka věnuje podnikání. Je zakladatelkou módní značky Jessica Simpson Collection, která nabízí oblečení, obuv, kabelky, šperky i další doplňky. Značka patří mezi nejúspěšnější celebrity fashion projekty v USA a v průběhu let vygenerovala tržby v řádu miliard dolarů. Simpsonová se věnovala také herectví, televizní tvorbě a je autorkou úspěšné autobiografie Open Book.

V současnosti Jessica koncertuje v rámci turné k novému albu, na němž se odrazily i osobní zkušenosti z posledních let. Inspirací jí byl mimo jiné rozchod s bývalým manželem Ericem Johnsonem, s nímž tvořila pár více než deset let. Dvojice oznámila konec vztahu v lednu 2025. Společně mají tři děti, dcery Maxwell (14) a Birdie (7) a syna Ace (12).

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