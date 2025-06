Takhle teď vypadá Susan z Přátel. Je ráda, že nebyla hlavní hvězdou

Rozvod Brada Pitta s Angelinou Jolie se táhl dlouhých osm let. Pár se vzal v roce 2014, herečka žádost o rozvod podala už v roce 2016. U soudu tvrdila, že ji Pitt během manželství fyzicky a psychicky...

Prima natočila šestidílný dokument Karel vs. Karlos o našem MMA zápasníkovi Karlosi Vémolovi. Nebývale sdílný je v něm nejen Karlos Vémola, ale i jeho rodiče Jana a Karel. První díl se vrací ve...

Pomohl jí „tchán“ a terapeutka. Sara Sandeva hraje uškrcenou Desdemonu

„Je to velká zodpovědnost,“ říká Sara Sandeva, které Braňo Holiček svěřil v inscenaci Othello roli Desdemony. „Vždycky jsem si ji chtěla jednou zahrát, ale nikdy mě nenapadlo, že by se to mohlo stát...