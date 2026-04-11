Je mi 40 a nikdy jsem neměla žádný vztah, svěřila se hvězda seriálu Sobík

Čtyřicetiletá herečka se proslavila rolí stalkerky Marthy po boku Richarda Gadda v úspěšném seriálu Netflixu. V novém rozhovoru popsala moment z roku 2022, kdy se náhodou bavila s lesbičkou, která jí vyprávěla o okamžiku, kdy si uvědomila, že se jí líbí ženy.
Že jsem lesba, mi mělo dojít při líbání s Blanchettovou, říká hvězda Sobíka
„Řekla jsem si… Já jsem lesba! Všichni kolem mě byly lesbičky. Jen jsem si nemyslela, že bych jí mohla být taky,“ řekla Jessica Gunningová deníku The Sunday Times.
Na otázku, proč si svou vlastní sexualitu neuvědomila dříve, odpověděla: „Myslím, že je to proto, že jsem nikdy předtím neměla vztah. S nikým.“ Dodala také, že dlouho váhala, zda o tom mluvit veřejně. Nakonec se ale rozhodla pro otevřenost.
„Nechtěla jsem chodit s kluky, a tak jsem hledala způsob, jak se tomu vyhnout. Nikdy jsem nevěděla, jak flirtovat, nechápala jsem to. Necítila jsem se osamělá. Bydlela jsem se svou nejlepší kamarádkou. Takže jsem neměla pocit, že mi něco chybí,“ vysvětila.
Od uvedení úspěšného seriálu prý pár schůzek měla, v současnosti je ale stále svobodná. Považuje se za staromódní romantičku, a tak neholduje modernímu randění a používání seznamovacích aplikací, ale chce svou partnerku potkat přirozeně.
Od března mohou diváci Gunningovou vidět v kinech ve filmové adaptaci klasického díla Enid Blytonové s názvem Příběhy Kouzelného stromu, kde si zahrála po boku Nicoly Coughlanové, Claire Foyové a Andrewa Garfielda.