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Přišla o miliony sledujících i partnera. Transgender modelka Alvesová začíná znovu

Autor:
  8:20
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Jessica Alvesová v Londýně (29. října 2026)

Jessica Alvesová v Londýně (29. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Jessica Alvesová (říjen 2026)
Jessica Alvesová
Jessica Alves ještě jako Rodrigo Alves.
Jessica Alves
80 fotografií
Bývala Kenem, pak Barbie, měla miliony sledujících na Instagramu. Po více než stovce plastických operací získala Jessica Alvesová (43) i lásku jednoho muže. Transgender celebrita ale nedávno přišla o všechno a s ještě většími silikony a obličejem ztuhlým po šesti faceliftech začíná znovu.

Jessica Alvesová, která se narodila jako Rodrigo, se objevila v Londýně v červeném koženém overalu, do něhož se sotva vešlo její několikrát zvětšené umělé poprsí.

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Na veřejnosti se objevila po delší době. Poslední dva roky se totiž stáhla ze záře reflektorů, aby se soustředila na svůj vztah s německým inženýrem Matthiasem. Dali se dohromady v roce 2024 a žili spolu v Norimberku. Alvesovou živil Instagram, kde měla 7 milionů sledujících.

Jessica Alvesová v Londýně (29. října 2026)
Jessica Alvesová (říjen 2026)
Jessica Alvesová
Jessica Alvesová
80 fotografií

Časem ale začali mít ve vztahu problémy. Alvesová podezírala partnera z nevěry. „Můj instinkt mi říkal, že není všechno v pořádku. Prožili jsme dobré i špatné časy, ale těch dobrých bylo stále hodně. Myslela jsem si, že láska, stabilita a čas to mohou napravit. Pak se ale můj svět se sedmi miliony sledujících začal hroutit,“ popsala Alvesová pro deník Daily Mail.

Její účet na Instagramu byl opakovaně napaden a přišla o lukrativní byznys. „Lidé si myslí, že Instagram je jen místo, kde se zveřejňují fotky, ale pro mě to bylo místo, kde jsem vydělávala značnou část svých příjmů. Měla jsem pocit, jako by se mi hroutil profesní svět, zatímco můj osobní život se stával čím dál složitějším,“ popsala.

Jessica Alvesová s přítelem Matthiasem (leden 2026)

Vztah se snažila udržet. S přítelem žili střídavě v Norimberku a Londýně, ale v říjnu se rozešli. „Chtěla jsem závazek, bezpečí a společnou budoucnost. Matthias mi říkal, že potřebuje svobodu, nezávislost a prostor,“ vysvětlila Alvesová.

Vrátila se sama do Londýna a začala znovu budovat svůj profesní život s novým instagramovým účtem, na kterém má aktuálně jen 3 tisíce sledujících. Kromě toho se chystá vydat knihu.

„Vybudovala jsem si kariéru sama a vím, že to dokážu znovu. Ničeho nelituji, ale už nikdy nebudu dávat přednost vztahu před sebou,“ dodala Jessica Alvesová.

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