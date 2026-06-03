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Jako dvě sestry. Herečka Jessica Alba se pochlubila sedmnáctiletou dcerou

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  10:30
Jessica Alba (45) sdílela fotografie, na kterých je společně se svou nejstarší dcerou Honor Warrenovou (17). Podle názoru fanoušků vypadají vedle sebe spíš jako dvě sestry a dospívající dívka je slavné mamince čím dál podobnější.

Pod fotografiemi Jessicy Alby a její dcery Honor Warrenové, která oslaví 7. června osmnáctiny, upozorňují fanoušci, že obě působí spíš jako sestry. Než jako matka s dcerou.

Honor Warrenová a její maminka Jessica Alba (2026)
Honor Warrenová a její maminka Jessica Alba (2026)
Jessica Alba (2026)
Honor, Haven a jejich maminka Jessica Alba (2026)
57 fotografií

Honor je nejstarším dítětem Jessicy Alby a filmového producenta Cashe Warrena. Narodila se v roce 2008 krátce po svatbě svých rodičů. Dvojice spolu vychovala také dceru Haven (14) a syna Hayese (8).

Po více než šestnácti letech manželství Alba a Warren v roce 2025 oznámili rozchod a letos dokončili rozvod. Oba opakovaně zdůrazňují, že i když jejich vztah se rozpadl, děti pro ně zůstávají na prvním místě.

Sedmnáctiletá Honor letos oslavila významný životní milník. Úspěšně dokončila střední školu a po prázdninách se chystá nastoupit na prestižní Yaleovu univerzitu, kde se chce věnovat studiu angličtiny a filmu. Její otec Cash Warren při této příležitosti veřejně uvedl, že je na dceru nesmírně pyšný.

Jessica Alba po rozvodu září. Našla si o jedenáct let mladšího herce z Top Gunu

Alba se netají tím, že mateřství považuje za svou nejdůležitější životní roli. V několika rozhovorech uvedla, že právě děti jsou pro ni největší prioritou a že se snaží s nimi budovat otevřený a blízký vztah založený na důvěře.

Jessica Alba je americká herečka, která se proslavila už na přelomu tisíciletí v seriálu Černý anděl (Dark Angel). Později zazářila například ve filmech Honey, Sin City, Fantastická čtyřka, Machete, Valentýn nebo Mechanic: Resurrection. Vedle herectví se úspěšně prosadila také jako podnikatelka díky společnosti The Honest Company zaměřené na produkty pro děti a domácnost.

Po rozvodu s Warrenem randí Alba momentálně s o jedenáct let mladším Dannym Ramirezem. Herec patří mezi nové tváře Hollywoodu. Proslavil se především ve filmu Top Gun: Maverick po boku Toma Cruise a následně zazářil v marvelovském univerzu jako nový Falcon.

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