Pod fotografiemi Jessicy Alby a její dcery Honor Warrenové, která oslaví 7. června osmnáctiny, upozorňují fanoušci, že obě působí spíš jako sestry. Než jako matka s dcerou.
Honor je nejstarším dítětem Jessicy Alby a filmového producenta Cashe Warrena. Narodila se v roce 2008 krátce po svatbě svých rodičů. Dvojice spolu vychovala také dceru Haven (14) a syna Hayese (8).
Po více než šestnácti letech manželství Alba a Warren v roce 2025 oznámili rozchod a letos dokončili rozvod. Oba opakovaně zdůrazňují, že i když jejich vztah se rozpadl, děti pro ně zůstávají na prvním místě.
Sedmnáctiletá Honor letos oslavila významný životní milník. Úspěšně dokončila střední školu a po prázdninách se chystá nastoupit na prestižní Yaleovu univerzitu, kde se chce věnovat studiu angličtiny a filmu. Její otec Cash Warren při této příležitosti veřejně uvedl, že je na dceru nesmírně pyšný.
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Jessica Alba po rozvodu září. Našla si o jedenáct let mladšího herce z Top Gunu
Alba se netají tím, že mateřství považuje za svou nejdůležitější životní roli. V několika rozhovorech uvedla, že právě děti jsou pro ni největší prioritou a že se snaží s nimi budovat otevřený a blízký vztah založený na důvěře.
Jessica Alba je americká herečka, která se proslavila už na přelomu tisíciletí v seriálu Černý anděl (Dark Angel). Později zazářila například ve filmech Honey, Sin City, Fantastická čtyřka, Machete, Valentýn nebo Mechanic: Resurrection. Vedle herectví se úspěšně prosadila také jako podnikatelka díky společnosti The Honest Company zaměřené na produkty pro děti a domácnost.
Po rozvodu s Warrenem randí Alba momentálně s o jedenáct let mladším Dannym Ramirezem. Herec patří mezi nové tváře Hollywoodu. Proslavil se především ve filmu Top Gun: Maverick po boku Toma Cruise a následně zazářil v marvelovském univerzu jako nový Falcon.