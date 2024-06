Po nehodě nemám energii na náročné role, přiznal Jeremy Renner

„Prostě na to nemám energii. Nemám na to palivo. Mám jen tolik paliva, které musím vložit do této reality, tohoto těla, všech těch věcí. Nemůžu teď jen tak jít hrát. Každý den to zabere spoustu času dostat se do bodu, abych měl pozitivní myšlenky, abych mohl postupovat, abych mohl stále růst,“ vysvětloval herec v podcastu Smartless.

V lednu 2023 herce přejela před jeho domem v Nevadě sněžná rolba vážící šest a půl tuny a on skončil v nemocnici s mnoha vnitřními zraněními a mnohačetnými zlomeninami.

Jeremy Renner na záběrech z nemocnice po nehodě v interview herce a Diane Sawyerové s názvem Příběh teroru, přežití a triumfu (2023)

Nyní, když je už na tom herec lépe, prozradil, že mu tato zkušenost pomohla vážit si přítomných okamžiků a má nový pohled na život. Při návratu před kameru coby Mike McLusky v seriálu Starosta Kingstownu cítil trochu odpovědnost. „Mám postavu, která mi jde, a ten seriál dobře znám, takže pro mě bylo snadné do něj zase tak nějak vklouznout. Ale kdyby to byla hodně náročná role, nemohl bych ji vzít. Ne náročnou v tom smyslu, že ten seriál je náročný, ale kdybych měl hrát Dahmera nebo něco, co je mi vzdálené,“ dodal.

Herec během rekonvalescence čelil mnoha výzvám. Prozradil například, že při natáčení seriálu Disney+ se učil znovu chodit. První týden po návratu usnul během natáčení. „Řekli: A akce! A já byl mimo. Došlo nám, že jsme pracovali příliš tvrdě, příliš mnoho hodin, příliš mnoho dní v kuse. Jsem ochoten udělat všechno, ale co jsem schopen dělat, je jiná věc. Musí se ke mně chovat, jako bych byl dětský herec. Starostovi Kingstownu je teď čtrnáct let,“ řekl pro Los Angeles Times.

Jeremy Renner je známý především díky roli Clinta Bartona neboli Hawkeye z dílny americké společnosti Marvel Studios. Zahrál si v několika filmech o superhrdinech Avengers a ve spin-off televizním seriálu Hawkeye. Renner si jméno udělal také výkony ve filmech ze série Mission: Impossible. Za hlavní roli v dramatu z války v Iráku Smrt čeká všude a vedlejší roli ve snímku Město byl nominován na Oscara.

V roce 2017 byl hvězdou 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde na závěr festivalu dostal cenu.

Jeho první filmovou rolí od vážné nehody bude třetí film ze série Na nože, ve kterém Daniel Craig hraje svérázného detektiva Benoita Blanca a jehož premiéra je naplánovaná na rok 2025. Kromě Jeremyho Rennera se v snímku objeví také Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washingtonová, Glenn Close, Mila Kunisová, Thomas Haden Church, Josh Brolin nebo Daryl McCormack.