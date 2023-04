Je to moje chyba, řekl Renner v prvním rozhovoru po téměř smrtelné nehodě

Snažil se zachránit synovce, přejela ho při tom šest a půl tuny vážící sněžná rolba. Málem přišel o život, ale nevzdává se. Herec Jeremy Renner (52) v prvním rozhovoru od lednové nehody prozradil, že to byla nejspíš jeho chyba, ale pro synovce by to udělal znovu.