Utrpěl celkem osmatřicet zlomenin, zhroucení plíce a roztržení jater. V rozhovoru pro podcast Let’s Talk popsal moment, kdy se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.

„Je to obrovská úleva, to je vše, co mohu říct. Je to nádherná, nádherná úleva být oddělen od svého těla. Je to ten nejúžasnější mír, jaký si jen dokážete představit. Nevidíte nic jiného než to, co je ve vaší mysli. Jste atomy toho, kým jste, vaše DNA, váš duch. Je to nejvyšší dávka adrenalinu, ale ten mír, který s tím přichází, je nádherný. Je to tak magické,“ popsal Renner.

„Já jsem se nechtěl vrátit. Pamatuji si to. Přivedli mě zpět a já byl tak naštvaný. Vrátil jsem se a říkám si: ‚A do háje!‘“ vzpomíná herec.

V takových chvílích prý ztrácí pojem čas svůj smysl. „Čas je zbytečný. Je to lidský konstrukt. Není lineární. Neexistuje tak, jak si myslíme. Je to jen ta nejzákladnější verze existence vašeho ducha na Zemi. Udělalo to ze mě muže, který se nechtěl vrátit, člověka, který teď může být zpátky a žít podle svých vlastních podmínek. Jsem kapitánem vlastní lodi. A jestli na ni někdo naskočí nebo ne, je mi to jedno,“ řekl.

„Budu žít podle svých vlastních pravidel a pro nikoho jiného. Všechno rušivé pozadí je pryč. Dával jsem hodnotu věcem, které žádnou hodnotu nemají. Neinvestuji do akcií, obligací, krypta ani Bitcoinu. Investuji do lásky a do sdílených vztahů, ve kterých tu lásku zažívám. Protože to je jediné, co si s sebou odnesete,“ dodal Renner.