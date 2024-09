Bral jsem pervitin a skončil i ve vězení, vzpomíná hvězda Pobřežní hlídky

Do seriálu Pobřežní hlídka byl obsazen teprve v osmi letech, před kamerami v podstatě vyrostl. Dospívání v záři reflektorů si na něm ale vybralo daň: několik let bojoval se závislostí na pervitinu.

„Vzpomínám si, jak mi David řekl: Ty kouříš trávu, nebo co? A já si říkal: Ježíši, oni si myslí, že kouřím trávu. Nikdy bych jim nemohl říct pravdu. Co by si mysleli?“ vzpomínal v dokumentu Jackson. „Když pět dní nespíte a berete pervitin a pak se vám někdo podívá do očí a řekne: Kámo, jsi v pohodě? To je ta nejhorší věc, která se vám může stát.“

V dokumentárním seriálu After Baywatch: Moment in the Sun promluvil i David Hasselhoff. „Bojoval jsem za něj,“ prozradil v seriálu o obsazení Jacksona, který se tehdy o roli ucházel proti mladému Leonardu DiCapriovi.

David Hasselhoff a Jeremy Jackson v seriálu Pobřežní hlídka (1992)

Za roky natáčení se seriálový otec a syn velmi sblížili. „Pořád jsme hodně v kontaktu a stále se tu a tam potkáváme,“ řekl Jackson o Hasselhoffovi.

Jeremy Jackson udržuje blízký vztah i s dalšími bývalými hereckými kolegy, včetně Davida Chokachiho, Alexandry Paulové, Eriky Eleniakové a zejména Nicole Eggertové, která se v současné době léčí s rakovinou prsu. „Sledoval jsem, jak se s tím vyrovnává,“ řekl Jackson. „Je to hrdinka.“

Eggertová Jacksona také dlouhodobě podporuje. V roce 2017 ho navštívila ve vězení, když si odpykával trest za účast na údajném pobodání. „Šlo to se mnou z kopce,“ řekl Jackson v dokumentárním seriálu. „Můj život mi proklouzával mezi prsty.“

V poslední době se hvězda soustředí na své podnikání. Svůj projekt Jeremy Jackson Fitness popisuje jako webovou stránku, která pomáhá lidem s tělesnou dysmorfií, úzkostmi nebo depresemi pomoct získat inspiraci a plán, jak je porazit.