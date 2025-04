Jeremy Clarkson ve svém sloupku pro deník The Times přiznal, že vyzkoušel v Hollywoodu oblíbený lék na hubnutí Ozempic, který se běžně užívá k léčbě cukrovky. Na něj ale nefungoval. Necítil se po něm dobře a když ho přestal užívat, měl o tři kilogramy více, než když začal.

„Moje tělo ztratilo schopnost vypořádat se s nenasytností, ale jakmile opadlo počáteční nadšení, moje mysl stále chtěla snídat čokoládu Cadbury,“ řekl Clarkson. „To znamenalo, že mi bylo často špatně. A poté, co jsem se vyzvracel, jsem si řekl, že mám prázdný žaludek a můžu si dát další láhev a možná i další tabulku čokolády.“

Jeremy Clarkson (10. září 2024)

Clarkson po Ozempicu zkusil také Mounjaro, což je další lék na cukrovku druhého typu. S ním je více spokojený a užívá ho už tři měsíce. Od té doby sice nemá chuť na čokoládu, zato si dopřává jednu luxusní potravinu. „Také jsem objevil šnečí kaviár, což jsou... vlastně nenarození šneci. Ale kupodivu chutná a působí jako pravý. Takže si můžete dát lžičku na půlku sušenky Ritz a máte odpověď na středověkou hostinu 21. století,“ prozradil britský moderátor.

Životnímu stylu se začal Clarkson věnovat poté, co v říjnu 2024 podstoupil urgentní operaci srdce. Museli mu voperovat stent, což je trubička, která se vkládá do blokovaných tepen, aby obnovily normální tok krve do srdce a aby se zabránilo jejich uzavření. Od smrti ho údajně dělilo jen pár dní.

Hvězda seriálu Clarksonova farma se také rozhodla začít cvičit a být aktivní. Moderátor však prohlásil, že nesnáší jízdu na kole a v posilovnách mu všichni připadají divní. Neoblíbil si ani jógu. Jeho partnerka Lisa Hoganová koupila několik tyčí a popruhů na domácí cvičení. Nikdo je ale údajně používat nezačal.

Moderátoři pořadu britské televizní stanice BBC Top Gear James May (zleva), Jeremy Clarkson a Richard Hammond (2015)

Clarkson se rozhodl vyzkoušet také chůzi. Stanovil si podmínku, že bude chodit pouze v pěkném počasí a když nebude mít hodně práce. U chození však dlouho nezůstal. Vadilo mu, že chodí moc pomalu a údajně dál přibýval na váze a zadýchával se.

Rozhodl se pak dát šanci i pilates na strojích, zvané reformer pilates. „Vždycky mě překvapí, když se ráno po tréninku probudím a zjistím, že mám ztuhlé nohy, protože nemám pocit, že bych toho udělal opravdu hodně,“ prohlásil o tomto typu cvičení.

Už dříve byl skeptický ohledně cvičení. Domníval se, že je to „něco, co děláte, když cestujete z auta do hospody nebo od stolu k obědu do obývacího pokoje“.

Přestože si Clarkson myslí, že jeho jídelníček je nevyvážený a je milovníkem masa, snaží se do něj zařazovat zdravé potraviny jako je například celer.