Jeremy Clarkson podstoupil náhlou operaci srdce. Bylo to o fous, říká moderátor

Krátce poté, co se Jeremy Clarkson vrátil z dovolené u oceánu do Británie, podstoupil operaci srdce. Uvedl, že měl podezření na infarkt, podle svých slov cítil opakovaně svíravý pocit na hrudi a píchání v levé ruce.

Ve sloupku pro The Sunday Times se slavný Brit několik dní po operaci svěřil s tím, co se stalo. Na dovolené, kde se chystal si pořádně odpočinout, se už po krátkém plavání cítil extrémně unavený, měl problém vyjít schody, cítil bolesti na hrudi a při chůzi se mu podlamovaly nohy. Všechny tyto příznaky se u něj projevily během jednoho dne.

Když se doslechl o nedávném úmrtí bývalého skotského premiéra Alexe Salmonda, který zemřel na následky masivního infarktu, rozhodl se minulou středu zamířit hned po příletu z dovolené do nemocnice, kde ho po několika vyšetřeních okamžitě operovali.

Slavnostního otevření své hospody Farmářův pes se Jeremy Clarkson zúčastnil osobně.

Lékaři podle něj uvedli, že od smrti ho dělilo pravděpodobně jen několik dní a operace byla naprosto nevyhnutelná. „Jedna z tepen, které zásobují mé srdce krví, byla zcela ucpaná. A další k tomu také už směřovaly,“ napsal Clarkson. Při operaci mu byl voperován stent, což je trubička z drátěného pletiva, která se vkládá do blokovaných tepen, aby obnovily normální tok krve do srdce a aby se zabránilo jejich uzavření.

„Nebylo to nijak zvlášť bolestivé. Jen takový hodně zvláštní pocit. Sakra, bylo to o fous. Jsem velmi vděčný všem, kteří mi poslali povzbuzující a milé zprávy. Jsem v pořádku. Jen nesmím následující čtyři roky dělat žádnou manuální práci a to ani vyklízet doma myčku na nádobí. Alespoň si myslím, že to doktor říkal,“ vtipkoval Clarkson pro deník The Sun.

Slavný moderátor se již z operace zotavuje v domácí péči. Jak sám přiznal v jednom z rozhovorů, ještě před sedmi lety kouřil čtyřicet cigaret denně. Momentálně má v plánu přejít na zdravější stravu.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May – hvězdy seriálu The Grand Tour – ukončili v srpnu po 21 letech své slavné televizní partnerství a rozpustili svou produkční společnost, pod jejíž hlavičkou společné projekty vznikaly. Trojice svérázných automobilových novinářů se proslavila účinkováním v seriálu Top Gear, který dlouhá léta přinášel BBC obrovské zisky.

Clarkson plánuje pokračovat v natáčení pořadu Clarksonova farma a moderování soutěžní show Chcete být milionářem?. V srpnu také začal naplno podnikat a otevřel si v Butfordu vlastní hospodu nazvanou The Farmer’s Dog (Farmářův pes).