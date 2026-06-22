Asi jste si všimli, že nejsem mrtvý. Jeremy Clarkson promluvil o rakovině

Bývalý moderátor pořadů Top Gear a The Grand Tour o diagnóze promluvil v pořadu Clarksonova farma, kde před kamerami otevřeně popsal svůj zdravotní stav i obavy z léčby.
Clarkson teď potvrdil listu Sunday Times, že následné testy před dvěma měsíci neprokázaly žádné známky rakoviny a že je nyní oficiálně v remisi. „Jsem bezpochyby oficiálně nejšťastnější člověk na světě,“ řekl. „Byl to agresivní typ rakoviny. Mohla se rozšířit, mohla se dostat do slinivky břišní, mohla se dostat kamkoli, a to by byl problém.“
Ve videu sdíleném o víkendu na jeho stránce na Instagramu Clarkson prohlásil: „Asi jste si všimli, že nejsem mrtvý. Důvod, proč jsem v pořádku, je ten, že lékaři odhalili rakovinu prostaty včas, a odhalili ji včas, protože jsem se nechal otestovat.“
Televizní moderátor poté povzbudil své sledující, aby se nechali vyšetřit a nestali se jedním z dvanácti tisíc mužů, kteří každý rok ve Velké Británii zemřou na rakovinu prostaty.
Moderátor ještě pro Sunday Times prozradil, že nyní podstupuje pravidelné krevní testy, aby sledoval své zdraví. Ví totiž, že existuje čtyřicetiprocentní šance, že ti, kteří mají rakovinu prostaty, ji znovu dostanou. „Snažím se být pozitivní. Rozhodl jsem se být jedním z těch 60 procent, u kterých se rakovina neobjeví,“ řekl.
Před diagnózou rakoviny Clarkson v říjnu 2024 podstoupil operaci srdce, při které mu byly zavedeny dva stenty, které měly pomoci zabránit potenciálně smrtelnému infarktu.