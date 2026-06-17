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Moderátor Jeremy Clarkson prozradil, že má agresivní formu rakoviny

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  8:53
Bývalý moderátor pořadů Top Gear a The Grand Tour Jeremy Clarkson (66) se svěřil, že má agresivní formu rakoviny. O diagnóze promluvil v pořadu Clarksonova farma, kde před kamerami otevřeně popsal svůj zdravotní stav i obavy z léčby.
Jeremy Clarkson (10. září 2024)

Jeremy Clarkson (10. září 2024) | foto: Profimedia.cz

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Britský moderátor oznámil svou diagnózu v závěrečných epizodách páté řady pořadu Clarksonova farma. Zprávu sdělil svým kolegům Charliemu Irelandovi a Kalebu Cooperovi během plánování nadcházející sklizně. „Jo. Mám rakovinu. Je agresivní, ale zachytili ji opravdu brzy, takže léčba bude... víte, jak to je,“ prohlásil Clarkson.

Podle zahraničních médií jde o rakovinu prostaty. „Kde přesně je, do toho nikomu nic není. Měl jsem lékařskou prohlídku, jestli si vzpomínáte, v květnu. Minule jsem na čas zmizel a podstoupil biopsii,“ dodal s tím, že mu lékaři odstranili deset procent prostaty. „Těch deset procent, kde je rakovina.“

Soutěž propojil se svou kariérou i Jeremy Clarkson.

Otec tří dětí ještě před zveřejněním posledních dílů upozornil fanoušky, že sledování nebude jednoduché. „Obvykle se snažíme, aby byl pořad idylický, okouzlující a veselý, ale poslední dvě epizody, které dnes v noci vyjdou, taková opravdu nejsou – je to těžké sledovat,“ uvedl ve videu na Instagramu.

V závěru pořadu leží Clarkson na nemocničním lůžku, kde přiznává, že léčba neprobíhá úplně podle plánu. „Řekněme, že část léčby se zkomplikovala. Budu tu ještě nějakou dobu. Nesmím nic jíst ani pít a nevím, co bude dál,“ svěřil se.

Pak se obrátil přímo k divákům. „Pokud to všechno dopadne dobře, uvidíme se v šesté řadě. A pokud ne, tak ne. Opatrujte se,“ prohlásil Clarkson, který už v roce 2024 prodělal vážné srdeční potíže a podstoupil zákrok na srdci.

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