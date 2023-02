Boková tajila těhotenství několik měsíců. Dítě tu bude každou chvilku, říká

„Já bych vám chtěla jednu takovou věc, kterou jsem vám za posledních několik měsíců chtěla říct několikrát, jen jsem nevěděla, jakou formu zvolit. A pak jsem si říkala, proč to říkat, že je to každého věc. Furt se to ve mně mlelo,“ začala herečka svůj příběh na Instagramu.

Nakonec se rozhodla šťastnou novinu přece jen oznámit. Na poslední chvíli dostala práci, která ale půjde ven dřív, než si herečka myslela, a tam už je poznat, že je těhotná. „Tam je asi trošku vidět, co jsem vám chtěla říct, takže asi je na čase, abych to konečně oznámila těm, kteří to ještě nevědí. Tak vám teď pustím takové video, které jsem si pro vás přichystala na Silvestra a pak jsem ho nakonec nezveřejnila. Tak ho zveřejním po dvou měsících,“ řekla.

Na videu se zády otočená Jenovéfa Boková v černém overalu pohupuje do rytmu za kuchyňskou linkou. Pak se otočí a partner Adam Kolář se jí zeptá, co se jí stalo. „Jsem se trošku přežrala. Vánoce…,“ řekne nastávající maminka s velkým bříškem a začne se smát.

„No tak to je, z jídla to není, je to dítě, a to dítě tady bude asi každou chvilku,“ dodala herečka v instastories na vysvětlenou.