Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jenovéfu Bokovou uvidíme v nově připravovaném filmu Agnieszky Holland s názvem Franz. Musela jste se poprat s němčinou?

Když mi Agnieszka řekla, že mě chce, samozřejmě mě to strašně potěšilo. Už jsme spolu točily Hořící keř a s ní se hrozně hezky pracuje. Je to krásný člověk. Ale když mi bylo řečeno, že mám mluvit německy, měla jsem tři čtvrtě roku starou dceru. Byla jsem úplně odříznutá od natáčení. Představa, že budu znovu před kamerou ve velkém filmu mluvit německy, byla pro mě hodně stresující. Když jsem zjistila, že tam není těch scén tolik, řekla jsem si, že to musím dát. „Je to Agnieszka, tak to dám.“

Jak moc trhá srdce mamince fakt, že musí nechat svého potomka doma kvůli práci?

Měla jsem to štěstí, že produkce byla velmi hodná a udělali mi podmínky, že dcera za mnou mohla přijet. Sice jsem tam měla jen pět dní, ale měli jsme předtím i zkoušky a dny byly opravdu nabité. Byla jsem tam dvanáct hodin a neměla moc čas ani na oběd, ale na oběd přijela aspoň dcera. Nakojila jsem a zase odjeli a zvládla to skvěle.

Vy jste říkala, že jste na němčině ve škole nedávala pozor. Kdo vám byl tím nejlepším učitelem na place?

Naše Klaudie! Klaudie udělala i lektorku Idanovi (herec Idan Weiss – představitel Franze Kafky) do češtiny a pro nás tam byla do němčiny.

V září přijde do českých kin nový film o spisovateli Franzi Kafkovi s názvem Franz. Na snímku jsou představitel ústřední role Idan Weiss a Jenovéfa Boková jako Milena Jesenská.

Shledáváme se na devětapadesátých filmových Varech. Dovedete vyjmenovat svých top pět filmů?

Určitě Kukuřičný ostrov. Teď se mi... počkejte, tenhle ten rok jsem moc nebyla, Ježíš Maria!

Může to být i z minulosti.

Právě Kukuřičný ostrov, to je hodně dlouho. Už dávno bylo filmů strašně moc, ale často jsou to filmy, které nešly ani do distribuce, takže si ani nepamatuji názvy. Vím, že jeden japonský se mi kdysi hodně líbil. A korejský. Já sem jezdím od svých osmnácti let, filmů bylo opravdu moc. Za poslední dva roky můj mozek intelektuálně stagnuje, protože jsem maminka. Koukám spíš na pohádky. Život k sežrání teď milujeme. Ale kolik filmů? Teď jste mě opravdu překvapil, je jich víc, napadají mě české, třeba Trojúhelník smutku. To je další, který mě velmi nadchl ve Velkém sále. To bylo krásný.

Jsou tady tisíce filmových fanoušků, dovedete se v klidu pohybovat? Nebo musíte mít zvláštní eskorty?

(smích) Zas taková hvězda nejsem, aby po mně skákal každý. Ale je pravda, když člověk spěchá a potřebuje z jednoho místa do druhého, máme možnost jet autem. Mě bolí srdce někoho odmítnout, když se chce vyfotit nebo podepsat, ale někdy není čas. Ale jinak je to na pohodu. Myslím, že lidi jsou na to zvyklí, že se potkáváme a jsme v takové symbióze.

Bojíte se paparazzi?

Ne, já se jich nebojím. Pokud by zveřejnili obličej mojí dcery, existují soudy. (smích) To bych se kdyžtak soudila. Ale mě už tolikrát někde vyfotili... Já si žiju v souladu sama se sebou. To, co oni napíšou, je mi jedno.