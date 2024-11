Neplánovali jsme ji. Dcera si nás sama vybrala, říká Jenovéfa Boková

Lenka Hatašová a Monika Navrátilová, které kalendář nafotily, Jenovéfu vnímají jako symbol krásného sladkého života. „Proto se ten snímek taky jmenuje Dolce Vita,“ tvrdí shodně.

Jenovéfa Boková se věnuje herectví a hudbě, ale nechybělo mnoho a byla z ní fotografka. „Kdysi jsem moc ráda fotila. Od tatínka jsem k patnáctinám dostala svoji první zrcadlovku a přemýšlela, jestli se focení nemám věnovat profesionálně. Ale pak jsem začala chodit s jedním fotografem a uvědomila si, že zase tak velký talent asi nemám, a tu představu opustila. Ale ne úplně, pořád o tom přemýšlím,“ překvapuje herečka.

Jenovéfa Boková v kalendáři Proměny Fantazie 2025 – Dolce Vita

„V současné době fotím jenom fotky na Instagram, což není žádný velký kumšt, ale mám k tomu vztah. K umění obecně, vzhledem k tomu, že jsem jím odmalička byla obklopena,“ dodává.

Její maminka je výtvarnice, otcem aktivista John Bok a sestrou Kristýna Katakalidu Boková, která je rovněž herečkou. Aktuálně je k vidění na Primě v seriálu Hrdina. „Třeba si brzy zase nějaký foťák koupím a pustím se do toho. Nejspíš nějaký starý model nebo klidně i digitální, ale pořádnou mašinu, aby to nebyl jenom mobil. I když i ten dělá velké zázraky. Jenomže foťák je foťák,“ plánuje si Jenovéfa.

V současné době je na mateřské dovolené, ale volného času moc nemá. „Dceři je rok a půl, takže chci být s ní a ona zase se mnou. Práci si proto hodně vybírám. Ale nemohla jsem odmítnout nabídku od Agnieszky Hollandové, takže jsem s ní točila její poslední film Franz,“ prozrazuje.

Jde o příběh světoznámého spisovatele Franze Kafky, přičemž Boková v něm hraje jeho přítelkyni spisovatelku a překladatelku Milenu Jesenskou, se kterou si vyměňoval milostné a taky intelektuálně laděné dopisy. „Bylo to moc hezké, umělecky výživné a zároveň lidské setkání s touto režisérkou,“ vyznává se herečka.

„Jesenská by asi vyčuhovala v každé době, ale právě takové lidi společnost potřebuje, aby se dokázala v některých ohledech posunout dál,“ říká o své postavě. „Byla strašně lidská a zároveň tvrdohlavá. Šla si za tím, po čem toužila. Ale ne tvrdě nebo přes mrtvoly. Jenom měla ráda život a nechtěla, aby jí někdo diktoval, jak ho má žít. Byla svobodomyslná.“

„Některé věci vnímám podobně, ale hodně se taky lišíme. Já nejsem až tak moc aktivistická,“ nabízí srovnání. Přitom vzor by doma měla, otce disidenta Johna Boka. „No právě, celý život ho pozoruji, tak jsem spíš taková, že tyhle aktivity nechávám na ostatních.“

Stejně jako její sestra i ona se oddala rodičovským povinnostem. „Než se malá narodila, žádná očekávání jsem neměla. Díky Kristýně, která má tři děti, jsem viděla, co mateřství obnáší a jaká je to řehole. Proto jsem ho taky oddalovala. Ale naše dcera si nás s partnerem sama vybrala za rodiče. Neplánovali jsme to. Takže já do toho šla spíš s obavami a pak jsem byla hrozně mile překvapená. Z toho, jak moc vás tahle nová role jako člověka každý den posouvá, jak vás učí novým a novým věcem... Otevřený člověk k nim dojde tak jako tak, ale to dítě vám to strašně urychlí. Je to sice hrozně náročné, ale krásné. Už bych neměnila a nechtěla zpátky život, co jsem měla předtím. Chci ho s ní,“ vyznala se Boková, která žije s novinářem Adamem Kolářem.

Na svém kontě má Českého lva za postavu Anežky ve filmu Chvilky. Na slavnostním večeru, kde byly vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií, loni i předloni hrála na housle. „Ty jsou teď ve futrálu, protože na ně fakt nemám čas. Naposledy jsem hrála na předávání Lvů a na akcích svých kamarádů, jinak nekoncertuji,“ říká Boková. K hudbě či jiné formě umění by ráda vedla i svoji dceru. „Uvidíme, co ji bude bavit. Jestli to bude tanec nebo po babičce kreslení…. Ale nějaké základy v tomhle směru by mít měla,“ říká.