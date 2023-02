Jenom cvičit nestačí, shodují se trenérky. Důležitý je i spánek a strava

Chytré telefony, hodinky a moderní aplikace jsou při cvičení v posilovně a zdravém životním stylu neocenitelným pomocníkem. Shodují se na tom fitness trenérky Kamila Pavlíčková a Radka Bartůňková. Zároveň ale radí, že nic by se nemělo přehánět a někdy je dobré vsadit na intuici. Pro dosažení dokonalé postavy nestačí jen trávit hodiny v posilovně a vyhodnocovat data, stejně tak důležitý je kvalitní spánek a strava.

Podstatná není váha, ale to, jak člověk vypadá a jak se cítí. Takovou filozofii razí instruktorka fitness a kondičního posilování Kamila Pavlíčková, která pomáhá klientům snižovat váhu a dostat se do kondice. „Spíš se zaměřuji na procenta tuku, svalů a vody v těle. Svým klientkám zakazuju stoupat si na váhu, protože to není důležitý údaj. Podstatné je, jak ubývají centimetry a jak se vidí v zrcadle,“ říká Pavlíčková v nové speciální sérii podcastů Smart Health Academy, na kterých spolupracuje GymBeam a Samsung. Upozorňuje, že přílišné lpění na snižování váhy může být naopak demotivující.

Užívat si život a vypadat dobře

Devadesát procent úspěchu podle ní tvoří strava. „Pokud člověk nedodržuje nastavenou stravu, cvičení nepřinese výsledky. Klientkám nastavuju jídelníček, ale zároveň jim vštěpuju, aby jedly i trochu intuitivně. Když mají hlad, ať si něco dají. Když ho nemají, ať se zbytečně nepřecpávají. Je důležité mít jídlo pod kontrolou, na druhou stranu by člověk neměl být nešťastný, když si dá kousek čokolády. Je reálné užívat si život a zároveň vypadat dobře,“ poznamenává osobní trenérka.

Běžnou součástí tréninku jsou v dnešní době moderní technologie jako chytré hodinky a nejrůznější aplikace. Kamila Pavlíčková své Samsung Galaxy Watch5 považuje při cvičení a dodržování zdravého životního stylu za perfektní motivaci. „Člověk vidí, jakou měl fyzickou aktivitu, kolik spálil kalorií a jakou má tepovou frekvenci, která je při hubnutí hodně důležitá. Pro lidi, kteří s tím začínají, je to skvělý startovní můstek,“ vysvětluje Pavlíčková. Kromě tepové frekvence pokládá za klíčový údaj procento tuku v těle. Na druhou stranu by se nic nemělo přehánět a neměli bychom se podle ní stávat otroky chytrých technologií. Pokud nás stresují, je to špatně. „Je dobré dělat to, co vás baví, ne to, co vám ukáží chytré hodinky nebo co dělat musíte,“ dodává trenérka.

Podobně to vidí i Radka Bartůňková, která se fitness věnuje osm let. Moderní technologie jsou přínosné hlavně pro lidi, kteří s cvičením začínají. „Pro začátečníky je ideální nastavit si realistické cíle a sledovat pokroky. Pokud několik let nic nedělali, nemůžou naběhnout do fitka a být tam každý den dvě hodiny nebo denně uběhnout deset kilometrů,“ říká osobní trenérka v podcastu Smart Health Academy. Vedle spálených kalorií doporučuje sledovat hlavně tepovou frekvenci. Líbí se jí funkce, která majitele hodinek upozorní, pokud se delší dobu nehýbe. „Když sedím u kadeřnice a hodinky pípnou, že bych se měla postavit a minutu se hýbat, tak to samozřejmě nejde. Myslím si ale, že je to fajn motivace pro lidi, kteří sedí osm devět hodin v kanceláři, aby měli aspoň nějaký pohyb,“ poznamenává.

Kvalitní spánek je základem úspěchu

Sama je velkou fanynkou moderních aplikací, smart hodinky Samsung Galaxy Watch5 má na rukou neustále. Díky nim monitoruje a vyhodnocuje také svůj spánek. „Každé ráno se podívám, jak dlouhý spánek byl a jestli by to nemohlo být lepší. Ukazuje mi to i různé fáze spánku. Nezdá se to, ale kvalitní spánek je při cvičení základem úspěchu,“ vysvětluje Radka Bartůňková. Nekvalitní spánek může způsobit, že se trénink nevydaří, a podle trenérky tyto překážky vedou k tomu, že někteří lidé s cvičením skončí.

Radka Bartůňková radí nespoléhat pouze na posilovnu, ale silové tréninky prokládat jinými pohybovými aktivitami. Příliš nezáleží na tom, jestli se jedná o běh, nebo kolektivní sport. Velmi efektivní je obyčejná chůze, na kterou ovšem často zapomínáme. „Je dobré občas místo autem jít pěšky nebo si místo výtahu vyšlápnout schody. Ze začátku stačí málo a efekt je poměrně velký,“ tvrdí trenérka. V posilovně díky své profesi trénuje několikrát týdně, kromě toho běhá, v létě venku, přes zimu na trenažéru.

Podle ní by začátečníci neměli od cvičení hned očekávat zázraky. Z vlastní zkušenosti ví, že hubnutí a získání dokonalé postavy vyžadují trpělivost. „Snažím se klientům vysvětlovat, že je to běh na dlouhou trať, ale někteří lidé to nechtějí slyšet nebo tomu ten čas věnovat. Každý člověk je jiný, někdo hubne rychleji, někdo pomaleji,“ shrnuje Radka Bartůňková.