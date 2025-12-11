Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Autor: ,
  12:34
Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže související se zuby. Během jediného roku musela kvůli infekci podstoupit devět operací čelisti a jíst jen kašovitou stravu.

Jenny McCarthyová (53) předvedla svou štíhlou postavu v červených bikinách. Pózovala po boku svého manžela Donnieho Wahlberga (56) při vánočním focení ve stylu Barbie na pláži.

Jenny McCarthyová a Donnie Wahlberg vypadají i po padesátce skvěle. (2025)

Také herec z krimi seriálu Boston Blue a bývalý člen skupiny New Kids on the Block se pochlubil vypracovaným tělem a oblékl červené plavky. „Vánoční edice Palm Springs,“ napsali manželé k fotografii. Nutno uznat, že i po padesátce vypadají oba skvěle.

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)
Jenny McCarthyová (Las Vegas, 14. srpna 2010)
Jenny McCarthy a Carmen Electra v reklamě pro značku Skims (2023)
Jenny McCarthyová a Donnie Wahlberg vypadají i po padesátce skvěle. (2025)
22 fotografií

McCarthyová, která se v mládí nechávala fotit nahá pro časopis Playboy, o změně váhy promluvila pro magazín People. Svěřila se, že v posledním roce měla vážné zdravotní potíže a musela podstoupila celkem devět operací čelisti.

„Začalo to infekcí, která přišla poté, co jsem si nechala udělat zubní implantát. Ta pak přešla v další a další infekce, a nakonec se mi dokonce objevily výrůstky na očních bulvách. Vypadávaly mi zuby, vypadávaly mi implantáty, museli mi brát kus čelisti. Jsem už rok na antibiotikách a mohla jsem celou tu dobu jíst jen kašovitou stravu,“ popsala bývalá partnerka herce Jima Carreyho.

„Teď už zase můžu žvýkat, ale pokaždé, když jsme si mysleli, že je to pryč, vrátilo se to, takže mám strach. Znovu a znovu jsem si tím musela procházet. Měla jsem obrovské bolesti a stále oteklou čelist,“ řekla. „Lidé by mě měli trochu politovat,“ žertovala.

Centrála viagry s ošklivými starci, vzpomíná McCarthyová na sídlo Playboye

Pokud jde o Wahlberga, kterého si modelka vzala v roce 2014, tajemství jeho vyrýsovaného vzhledu je podle McCarthyové jednoduché. „Vždy se fotíme v době, kdy se Donnie vrátí z turné. Tři měsíce tančí na jevišti během rezidentury ve Vegas, takže je pak ve skvělé formě,“ vysvětlila.

„Musíme fotit v tom okně, než se zase vzhledově promění v policajta, co miluje koblihy,“ dodala se smíchem a odkázala na Wahlbergovu roli detektiva Dannyho Reagana v kriminálním seriálu Boston Blue.

McCarthyová také prozradila, že to letos před svátky mají doma kvůli pracovním povinnostem náročné a moc se s partnerem nevídají. Wahlberg natáčí policejní drama a modelka je v Los Angeles kvůli porotcování v pěvecké reality show The Masked Singer.

„Je to složité, ale o vánocích si to vynahradíme. Jen já a on, budeme pěkně doma v Chicagu, já budu péct krocana a budeme jen odpočívat a užívat si společné chvíle,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže...

11. prosince 2025  12:34

Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

Shakira a její synové Milan Piqué Mebarak a Sasha Piqué Mebarak v Los Angeles...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) si pro argentinské fanoušky připravila překvapení. Na koncertě v Buenos Aires se vedle ní na pódiu objevili synové Milan (12) a Sasha (10). Oba si s maminkou...

11. prosince 2025  10:22

Influencerky chtějí vyhrát Miss Czech Republic. Na kritiku jsem zvyklá, říká Alagia

Na semifinále Miss Czech Republic nechyběly ani známé české influencerky Hana...

Na semifinále Miss Czech Republic, kde se dívky předvedly v plavkách, nechyběly ani známé influencerky Dominique Alagia a Hana Dědková, které mohou diváci znát z reality show Love Island. V rozhovoru...

11. prosince 2025  9:30

Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

Premium
Manželka zesnulého hudebníka Vašo Patejdla Miluše

Když zemřel všestranně nadaný hudebník Vašo Patejdl, byl to šok pro všechny jeho fanoušky. Největší bolest ale zasáhla rodinu. O jeho skonu, problémech po jeho smrti i jejich kouzelném seznámení...

11. prosince 2025

Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě

Sandru Flemrovou zná celá země jako holčičku z vánoční reklamy na Kofolu z roku 2003, která je i po více než dvaceti letech stále velmi populární. Dnes už šestadvacetiletá Flemrová se na veřejnosti...

11. prosince 2025  8:30

Nevím, jestli bych byla hrdinkou, říká Lucie Benešová po návštěvě Titaniku

Lucie Benešová a její dcera Lara Matonohová (20. listopadu 2025)

„Půjdeme na to ještě jednou a všichni,“ řekla Lucie Benešová po slavnostním zahájení velkolepé výstavy Titanic v pražských Letňanech, kterou si zatím prohlédla jenom s maminkou a nejmladší dcerou...

11. prosince 2025

Manžela jsem poznala v nebi nad Paříží, prozradila zpěvačka Iva Frühlingová

Iva Frühlingová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Zpěvačka a spisovatelka Iva Frühlingová (43) si vybudovala kariéru nejen doma, ale i ve Francii. Má k této zemi silné kořeny a jak prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, právě cestou tam poznala i...

11. prosince 2025

Mesarošové poškodili na akupunktuře plíci. Bude to mít dohru, vzkázala

Dominika Mesarošová (září 2025)

Modelka Dominika Mesarošová (40) má za sebou hospitalizaci ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde jí zachránili po nešťastné události, která se jí stala po špatně vedené akupunktuře.

10. prosince 2025  19:20

Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan napsala dopis svému otci Thomasovi Marklovi, se kterým má už několik let napjatý vztah. Otec manželky prince Harryho je v nemocnici po amputaci nohy. Mluvčí Meghan zároveň...

10. prosince 2025  16:47

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Bobek šel na striptýz, tak jsem začala chodit s Kleinem, popsala Čunderlíková

Andrea Čunderlíková a Ladislav Klein v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince...

Představitelka krásné sestry Iny z legendární Nemocnice na kraji města Andrea Čunderlíková (73) žije už víc než 50 let po boku muzikanta Ladislava Kleina (81), který hrál mimo jiné ve skupině...

10. prosince 2025  11:35

Katie Price záhadně hubne. Štíhlou postavu předvedla ve vánočním kostýmku

Katie Price

Bývalá modelka Katie Price (47) se na sociální síti předvedla ve vánočním sexy kostýmu. Profesionální celebrita, která je známá především neustálým vylepšováním vzhledu pomocí plastik, v poslední...

10. prosince 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.