Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Jenny McCarthyová (53) předvedla svou štíhlou postavu v červených bikinách. Pózovala po boku svého manžela Donnieho Wahlberga (56) při vánočním focení ve stylu Barbie na pláži.
Také herec z krimi seriálu Boston Blue a bývalý člen skupiny New Kids on the Block se pochlubil vypracovaným tělem a oblékl červené plavky. „Vánoční edice Palm Springs,“ napsali manželé k fotografii. Nutno uznat, že i po padesátce vypadají oba skvěle.
McCarthyová, která se v mládí nechávala fotit nahá pro časopis Playboy, o změně váhy promluvila pro magazín People. Svěřila se, že v posledním roce měla vážné zdravotní potíže a musela podstoupila celkem devět operací čelisti.
„Začalo to infekcí, která přišla poté, co jsem si nechala udělat zubní implantát. Ta pak přešla v další a další infekce, a nakonec se mi dokonce objevily výrůstky na očních bulvách. Vypadávaly mi zuby, vypadávaly mi implantáty, museli mi brát kus čelisti. Jsem už rok na antibiotikách a mohla jsem celou tu dobu jíst jen kašovitou stravu,“ popsala bývalá partnerka herce Jima Carreyho.
„Teď už zase můžu žvýkat, ale pokaždé, když jsme si mysleli, že je to pryč, vrátilo se to, takže mám strach. Znovu a znovu jsem si tím musela procházet. Měla jsem obrovské bolesti a stále oteklou čelist,“ řekla. „Lidé by mě měli trochu politovat,“ žertovala.
Centrála viagry s ošklivými starci, vzpomíná McCarthyová na sídlo Playboye
Pokud jde o Wahlberga, kterého si modelka vzala v roce 2014, tajemství jeho vyrýsovaného vzhledu je podle McCarthyové jednoduché. „Vždy se fotíme v době, kdy se Donnie vrátí z turné. Tři měsíce tančí na jevišti během rezidentury ve Vegas, takže je pak ve skvělé formě,“ vysvětlila.
„Musíme fotit v tom okně, než se zase vzhledově promění v policajta, co miluje koblihy,“ dodala se smíchem a odkázala na Wahlbergovu roli detektiva Dannyho Reagana v kriminálním seriálu Boston Blue.
McCarthyová také prozradila, že to letos před svátky mají doma kvůli pracovním povinnostem náročné a moc se s partnerem nevídají. Wahlberg natáčí policejní drama a modelka je v Los Angeles kvůli porotcování v pěvecké reality show The Masked Singer.
„Je to složité, ale o vánocích si to vynahradíme. Jen já a on, budeme pěkně doma v Chicagu, já budu péct krocana a budeme jen odpočívat a užívat si společné chvíle,“ dodala.