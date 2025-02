V podcastu Breakdown promluvila Jennifer Love Hewittová o herecké branži, kvůli které se stala sex idolem jako teprve dospívající dívka. Připomněla, jak nevhodné bylo, když se jí v šestnácti letech ptali na její prsa dospělí, o třicet let starší muži.

Jennifer Love Hewittová a Sigourney Weaverová ve filmu Před svatbou ne! (2001)

Herečka se prý vtipům a narážkám smála, ale až v dospělosti si uvědomila, jak nepřijatelná situace to byla. „Po třicítce jsem se k tomu v myšlenkách tak nějak vrátila a znovu se na tu dobu podívala a řekla jsem si: Panebože. V šestnácti se se mnou bavili dospělí muži hlavně o mých prsou. A to i otevřeně v talk show. A lidi se tomu jen smáli,“ vzpomínala s tím, že se v té době cítila velmi dobře a na celé situaci jí nepřipadalo nic zvláštního.

„Tuhle část jsem opravdu nevnímala, ale zpětně si myslím, že to bylo opravdu zvláštní, stát se pro lidi sexuálním symbolem ještě předtím, než jsem vůbec věděla, co to je,“ řekla.

„Pomalu jsem ani netušila, co to znamená být sexy, ale už jsem byla polonahá na obálce časopisu Maxim a muži za mnou chodili, pomrkávali a říkali: „Minulý týden jsem si vzal na víkend na chatu s sebou váš časopis,“ vzpomíná s tím, že ani nevěděla, co to znamená.

„Víte, co tím myslím? Je to popravdě trochu nechutné. Myslím, že později mě to zasáhlo víc, všechny ty věci, kterými jsem si prošla. Ale tehdy mi to připadalo vlastně velmi nevinné, vzrušující a zábavné. Kdybych si z toho něco vzala dříve a zamyslela se nad tím víc, myslím, že by to se mnou trochu zamávalo, ale z nějakého důvodu se to nestalo,“ řekla Hewittová.

Po tom, co zhlédla dokument o Britney Spears, jí došlo, čemu jako teenagerka čelila. „Dokoukala jsem to a můj manžel mi říkal: Proč vypadáš tak rozrušeně a znechuceně? A já se na něj podívala a řekla: Vím přesně, jaké to je,“ popisuje.

Během tiskové konference k filmu Tajemství loňského léta měla navíc Hewittová na sobě na žádost producentů tričko s nápisem „Bez silikonu“. A tak se její tělo stalo terčem vtipů. „Zase se všichni smáli, a tak jsem se smála i já, protože to asi mělo být vtipné. Dospělí muži, přitom vtipkovali o prsou dospívající holky v celostátní televizi,“ řekla.

Hewittová prý neviní ty, kteří jí tehdy kladli otázky. „Tak to tehdy zkrátka bylo. Nemám s prací novinářů žádný problém. Ale když si dnes sednete a podíváte se na to, kde jsme teď a srovnáte to s tím, jak to bylo tehdy, je to opravdu ohromující,“ řekla.

O tom, že v sedmnácti letech fotila polonahá jako modelka pro Maxim, mluvila herečka už v roce 2023 v podcastu Inside of You. „Nebyla jsem moc sebevědomá, ani jsem se necítila být nijak krásná. Cítila jsem ale, že jsem momentálně díky filmům jako bylo Tajemství loňského léta velmi populární a proto mě využili. Měla jsem pocit, že musím být pořád pro všechny k dispozici,“ řekla Hewittová.

Ve filmu Tajemství loňského léta z roku 1997 ztvárnila herečka roli Julie Jamesovou. O rok později vyšlo pokračování s názvem Tajemství loňského léta 2: Rok poté. Svou roli si Hewittová zopakuje i v připravovaném pokračování.