Jak dnes vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta?

Na konci 90. let patřila Jennifer Love Hewittová k nejobsazovanějším mladým hollywoodským herečkám. Celosvětovou popularitu jí přinesla role Julie Jamesové v hororu Tajemství loňského léta (I Know What You Did Last Summer) z roku 1997, kde si zahrála po boku Freddieho Prinze Jr., Sarah Michelle Gellarové a Ryana Phillippa. Snímek se stal kultovní klasikou a Hewittová se později objevila i v jeho pokračování a loni po letech také v novém pokračování slavné hororové série.
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V šestnácti se muži se mnou bavili hlavně o mých prsou, říká herečka Hewittová
Od dob, kdy byla považována za jeden z největších sexsymbolů Hollywoodu, se výrazně změnila. Sedmačtyřicetiletá herečka dnes sází na přirozenější vzhled a v posledních týdnech fanoušky překvapila další proměnou. Před natáčením desáté řady seriálu 9-1-1 odložila svou typickou tmavou hřívu a nově představila blond účes.
Přestože se na sociálních sítích objevily i kritické komentáře, většina fanoušků její nový vzhled oceňuje. Sama Hewittová už dříve několikrát dala najevo, že se nechce podřizovat představám veřejnosti o tom, jak by měla žena po čtyřicítce vypadat.
Herečka se v posledních letech otevřeně rozpovídala také o odvrácené stránce své slávy. Přiznala, že už jako šestnáctiletá čelila sexualizaci ze strany médií. V televizních pořadech se jí dospělí moderátoři běžně ptali na její prsa nebo si z její postavy dělali legraci. Tehdy jí to připadalo normální, až s odstupem let si uvědomila, jak nevhodné takové chování bylo.
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„Ve třiceti jsem se k tomu období vrátila a říkala si: ‚Panebože. Dospělí muži se mnou v šestnácti letech veřejně mluvili hlavně o mých prsou a všichni se tomu smáli‘,“ svěřila se v podcastu herečky Mayim Bialikové. Dodala, že tehdy ještě vůbec nechápala, co znamená být označována za sexsymbol.
Vedle herectví se dnes věnuje také produkci. Nedávno propůjčila hlas dokumentární true crime sérii A Killer Among Friends, kterou zároveň spoluprodukuje. Přiznala, že ji na projektu přitahovala podobná atmosféra tajemství a napětí, jakou zažila při natáčení hororu Tajemství loňského léta.
Jennifer Love Hewittová je od roku 2013 vdaná za herce Briana Hallisaye, s nímž se seznámila při natáčení seriálu The Client List. Společně vychovávají tři děti, dceru Autumn James a syny Atticuse Jamese a Aidana Jamese.