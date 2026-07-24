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Jak dnes vypadá herečka Jennifer Love Hewittová z hororu Tajemství loňského léta?

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  8:15
Herečka Jennifer Love Hewittová v hororu Tajemství loňského léta (I Know What...

Herečka Jennifer Love Hewittová v hororu Tajemství loňského léta (I Know What You Did Last Summer), 1997 | foto: Profimedia.cz

Sarah Michelle Gellarová, Ryan Phillippe a Jennifer Love Hewittová ve filmu...
Jennifer Love Hewittová ve filmu Tajemství loňského léta (1997)
Jennifer Love Hewittová na Instagramu (červenec 2026)
Jennifer Love Hewittová na premiéře filmu Tajemství loňského léta (I Know What...
18 fotografií
Jennifer Love Hewittová (47) se v devadesátých letech stala sexsymbolem díky hororu Tajemství loňského léta. Dnes je trojnásobnou maminkou, úspěšnou televizní herečkou a fanoušky před pár dny opět překvapila vzhledovou proměnou.

Na konci 90. let patřila Jennifer Love Hewittová k nejobsazovanějším mladým hollywoodským herečkám. Celosvětovou popularitu jí přinesla role Julie Jamesové v hororu Tajemství loňského léta (I Know What You Did Last Summer) z roku 1997, kde si zahrála po boku Freddieho Prinze Jr., Sarah Michelle Gellarové a Ryana Phillippa. Snímek se stal kultovní klasikou a Hewittová se později objevila i v jeho pokračování a loni po letech také v novém pokračování slavné hororové série.

V šestnácti se muži se mnou bavili hlavně o mých prsou, říká herečka Hewittová

Od dob, kdy byla považována za jeden z největších sexsymbolů Hollywoodu, se výrazně změnila. Sedmačtyřicetiletá herečka dnes sází na přirozenější vzhled a v posledních týdnech fanoušky překvapila další proměnou. Před natáčením desáté řady seriálu 9-1-1 odložila svou typickou tmavou hřívu a nově představila blond účes.

Herečka Jennifer Love Hewittová v hororu Tajemství loňského léta (I Know What You Did Last Summer), 1997
Sarah Michelle Gellarová, Ryan Phillippe a Jennifer Love Hewittová ve filmu Tajemství loňského léta (1997)
Jennifer Love Hewittová ve filmu Tajemství loňského léta (1997)
Jennifer Love Hewittová na Instagramu (červenec 2026)
18 fotografií

Přestože se na sociálních sítích objevily i kritické komentáře, většina fanoušků její nový vzhled oceňuje. Sama Hewittová už dříve několikrát dala najevo, že se nechce podřizovat představám veřejnosti o tom, jak by měla žena po čtyřicítce vypadat.

Herečka se v posledních letech otevřeně rozpovídala také o odvrácené stránce své slávy. Přiznala, že už jako šestnáctiletá čelila sexualizaci ze strany médií. V televizních pořadech se jí dospělí moderátoři běžně ptali na její prsa nebo si z její postavy dělali legraci. Tehdy jí to připadalo normální, až s odstupem let si uvědomila, jak nevhodné takové chování bylo.

Svět je ke stárnoucím ženám krutý, napsala Hewittová k fotce bez make-upu

„Ve třiceti jsem se k tomu období vrátila a říkala si: ‚Panebože. Dospělí muži se mnou v šestnácti letech veřejně mluvili hlavně o mých prsou a všichni se tomu smáli‘,“ svěřila se v podcastu herečky Mayim Bialikové. Dodala, že tehdy ještě vůbec nechápala, co znamená být označována za sexsymbol.

Vedle herectví se dnes věnuje také produkci. Nedávno propůjčila hlas dokumentární true crime sérii A Killer Among Friends, kterou zároveň spoluprodukuje. Přiznala, že ji na projektu přitahovala podobná atmosféra tajemství a napětí, jakou zažila při natáčení hororu Tajemství loňského léta.

Jennifer Love Hewittová je od roku 2013 vdaná za herce Briana Hallisaye, s nímž se seznámila při natáčení seriálu The Client List. Společně vychovávají tři děti, dceru Autumn James a syny Atticuse Jamese a Aidana Jamese.

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