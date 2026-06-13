Dcera Jennifer Lopezové na promoci prozradila novou identitu. Je z ní Oskar

Už v březnu se na školním instagramovém účtu objevil příspěvek, v němž byla Emme uvedena pod jménem Oskar Muniz. Zároveň oznámili, že na podzim nastoupí na univerzitu Sarah Lawrence College, kde bude studovat divadelní a výtvarné umění. Jennifer Lopezová však tuto změnu jména veřejně nepotvrdila.
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Na slavnostní promoci (americká obměna našeho předávání maturitního vysvědčení) 28. května nechyběla samotná zpěvačka ani Emmino dvojče Max. Pozornost upoutal také Samuel Affleck, syn Bena Afflecka a Jennifer Garnerové. Rodiny se podle okolí zpěvačky v posledních letech díky vztahu jejich rodičů výrazně propojily i přesto, že se manželství Jennifer Lopezoivé a Bena Afflecka v roce 2024 rozpadlo.
Zpěvačka se letos otevřeně rozpovídala o tom, jaké je sledovat její děti dospívat a osamostatňovat se. „Nemůžu uvěřit, že jsme se dostali až sem, jen my tři. Byla jsem svobodná matka od jejich tří let,“ řekla v rozhovoru pro Entertainment Tonight.
Dodala také, že je hrdá na to, že jsou její děti připravené vyrazit do světa. „Mají domov, do kterého se mohou vždy vrátit. Mají tu lásku a díky tomu se mohou vydat ven a dělat, co chtějí,“ vysvětlila.
Dvojčata Max a Emme se narodila v únoru 2008 a letos oslavila 18. narozeniny. Příjmení nesou po svém otci, který se vlastním jménem jmenuje Marco Antonio Muniz. I přesto, že se hudební pár rozešel v roce 2011, zůstali v přátelském vztahu.