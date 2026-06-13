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Dcera Jennifer Lopezové na promoci prozradila novou identitu. Je z ní Oskar

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  8:50
Rodina Jennifer Lopezové (56) oslavila významný životní milník. Emme Maribel Munizová (18), dcera zpěvačky a jejího bývalého manžela Marca Anthonyho, dodělala koncem května střední školu. Pozornost ale nevzbudila jen samotná promoce, nýbrž skutečnost, že se podle školy představila pod novým jménem Oskar.
Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na zahradě své nové vily. (26. května 2026) | foto: Instagram @jlo

Jennifer Lopezová na promoci dcery Emme.
Jennifer Lopezová s dcerou Emme
Jennifer Lopezová a její nebinární sedmnáctiletá dcera Emme na premiéře...
Jennifer Lopezová a její děti Max a Emme v New Yorku na speciálním promítání...
23 fotografií

Už v březnu se na školním instagramovém účtu objevil příspěvek, v němž byla Emme uvedena pod jménem Oskar Muniz. Zároveň oznámili, že na podzim nastoupí na univerzitu Sarah Lawrence College, kde bude studovat divadelní a výtvarné umění. Jennifer Lopezová však tuto změnu jména veřejně nepotvrdila.

Jennifer Lopezová vzala na premiéru Othella genderově neutrální dceru Emme

Na slavnostní promoci (americká obměna našeho předávání maturitního vysvědčení) 28. května nechyběla samotná zpěvačka ani Emmino dvojče Max. Pozornost upoutal také Samuel Affleck, syn Bena Afflecka a Jennifer Garnerové. Rodiny se podle okolí zpěvačky v posledních letech díky vztahu jejich rodičů výrazně propojily i přesto, že se manželství Jennifer Lopezoivé a Bena Afflecka v roce 2024 rozpadlo.

Zpěvačka se letos otevřeně rozpovídala o tom, jaké je sledovat její děti dospívat a osamostatňovat se. „Nemůžu uvěřit, že jsme se dostali až sem, jen my tři. Byla jsem svobodná matka od jejich tří let,“ řekla v rozhovoru pro Entertainment Tonight.

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na zahradě své nové vily. (26. května 2026)
Jennifer Lopezová na promoci dcery Emme.
Jennifer Lopezová s dcerou Emme
Jennifer Lopezová a její nebinární sedmnáctiletá dcera Emme na premiéře divadelní inscenace Othello (New York, 23. března 2025)
23 fotografií

Dodala také, že je hrdá na to, že jsou její děti připravené vyrazit do světa. „Mají domov, do kterého se mohou vždy vrátit. Mají tu lásku a díky tomu se mohou vydat ven a dělat, co chtějí,“ vysvětlila.

Dvojčata Max a Emme se narodila v únoru 2008 a letos oslavila 18. narozeniny. Příjmení nesou po svém otci, který se vlastním jménem jmenuje Marco Antonio Muniz. I přesto, že se hudební pár rozešel v roce 2011, zůstali v přátelském vztahu.

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