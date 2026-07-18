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Lopezová vystoupila v Itálii v prádle a promluvila o tom, co je sexy na mužích

Autor:
  13:00
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)

Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026) | foto: Profimedia.cz

Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
55 fotografií
Zpěvačka Jennifer Lopezová (56) zakončila svým vystoupením módní show značky Dolce & Gabbana v italské Taormině. Předvedla se v šesti různých outfitech včetně černého prádla a bílého body s drahokamy. Během vystoupení promluvila o tom, že si potrpí na luxus, ale od muže očekává něco jiného.

Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová po týdnu módy v Paříži, kde předčasně oslavila se svou sestrou Lyndou a dalšími blízkými svoje 57. narozeniny, přiletěla na Sicílii, aby tu vystoupila jako zlatý hřeb programu exkluzivní týdenní prezentace módního domu Dolce & Gabbana na mole Alta Moda 2026.

Rozchody nejsou selháním, měli bychom je oslavovat, míní Jennifer Lopezová

Během své show předvedla své křivky v šesti outfitech, které pro ni vybrali Rob Zangardi a Mariel Haennová. Zpěvačka se postupně odhalovala víc a víc. Začala hedvábnými šaty s podprsenkou zdobenou květinovým vzorem, kterou svlékla a odhalila zdobené bílé krajkové body s vyšívanými šifonovými květy.

Lopezová pak předvedla na míru ušitý krajkový model kaštanové barvy s odnímatelnou sukní, díky níž se z něj staly minišaty. Poté se převlékla do oranžových šatů značky Alta Moda ušitých na míru, které byly zdobeny „barokem inspirovanými ozdobami.“

Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)
55 fotografií

Ve finále šla Lopezová do prádla a tančila v černém krajkovém body Dolce & Gabbana, které bylo doplněné krajkovým podvazkovým pásem, zlatavým postrojem a ladícími náramky z kolekce Alta Moda Sardegna 2024. K tomu měla závoj a korunu s černými krystaly.

„Víte, lidé se na mě už léta dívají a myslí si, že jsem drahá. A já jsem drahá. Ale mám své vlastní peníze,“ řekla Lopezová během vystoupení.

„Dámy, mám pravdu? Nepotřebujeme, aby nám někdo něco kupoval. Chceme, aby to dělali, někdy je to milé, ale víte, co dělá muže opravdu přitažlivým? Nejsou to hodinky, není to auto, není to soukromé letadlo. I když je to hezké, tak vidět je, jak ráno ustelou postel nebo vám večer, když jste unavené, umyjí nádobí. To je to, čemu říkám sexy,“ dodala Lopezová.

jlo

A night I’ll never forget. Grazie mille to my beautiful Domenico and Stefano for having me close out Alta Moda. Tutto bene ✨ @dolcegabbana

17. července 2026 v 8:41, příspěvek archivován: 18. července 2026 v 10:49
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