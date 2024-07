Jennifer Lopezová slaví 55. Ikona filmu, hudby i módy v lásce štěstí nemá

Jennifer Lynn Lopezová, známá i pod přezdívkou JLo, se narodila v newyorském Bronxu portorikánským rodičům. Již jako čtyřletou ji matka přihlásila na hodiny tance a tak už v sedmi letech vystupovala ve školních představeních.

Kariéru zahájila v osmnácti letech jako tanečnice, časem se prosadila také v televizních seriálech, kde získávala menší role. Herectví ji naprosto okouzlilo, před filmovou kamerou se objevila poprvé v roce 1995 a od té doby natočila přes tři desítky filmů.

Zahrála si například ve snímcích Selena (1997), Zakázané ovoce (1998), Svatby podle Mary (2001), Krásná pokojská (2002), Žít po svém (2005) nebo Parker (2013). Za účinkování ve snímku Policajtka (2001) inkasovala devět milionů dolarů a stala se díky tomu nejlépe placenou latinskoamerickou herečkou v Hollywoodu.

Ne všechny svoje filmové role ovšem může považovat za povedené. Za film Láska s rizikem z roku 2004, ve kterém Lopezová ztvárnila hlavní roli spolu se svým tehdejším snoubencem Benem Affleckem, získali oba Zlatou malinu za nejhorší herecký výkon. Také snímek Anakonda z roku 1997 kritici ve svých recenzích rozcupovali, nakonec z něj však byl jeden z komerčně nejúspěšnějších filmů roku. V poslední době zaujala Lopezová hlavními rolemi v akčním snímku Matka (2023) nebo v sci-fi filmu Atlas (2024).

Velkého úspěchu se jí podařilo dosáhnout i ve světě populární hudby, kde platí za hvězdu latino popu. Její debut s názvem On the 6 vyšel v roce 1999, název desky byl inspirován linkou metra, kterou v dospívání pravidelně jezdila. Album mělo obrovský úspěch a stalo se několikanásobně platinovým.

V roce 2001, při vyhlašování cen MTV Europe Music Awards, obdržela Lopezová i cenu v kategorii Nejlepší zpěvačka. V témže roce se jí podařil husarský kousek, když se stala první zpěvačkou a herečkou, která měla v jednom týdnu nejnavštěvovanější film (Svatby podle Mary) a zároveň nejprodávanější album.

Lopezová dosud vydala devět studiových alb a celosvětově prodala přes 80 milionů desek, její skladba We Are One (Ole Ola) pak byla vybrána jako oficiální písnička mistrovství světa ve fotbale v Brazílii v roce 2014. O dva roky dříve nabídla pestrou show českým divákům v zaplněné pražské O2 areně.

Umělkyně, kterou časopis Forbes zařadil v roce 2012 do čela žebříčku nejvlivnějších celebrit, se nebála prosadit ani v módní branži. Na módní kolbiště se pustila v roce 2001 s newyorskou společností Sweetface Fashion Company, poté začala navrhovat modely pod vlastní značkou JLo. Na trh uvedla také několik vlastních parfémů. Rada amerických módních návrhářů udělila Lopezové v roce 2019 cenu Fashion Icon Award za její „dlouhodobý a globální vliv v oblasti módy“.

Jennifer Lopezová v reklamní kampani na svůj produkt JLo Beauty Body Lotion (l2022)

V osobním životě se Jennifer dosud příliš nedařilo a má za sebou tři ztroskotaná manželství. S kubánským číšníkem Ojanim Noou se rozvedla po necelém roce v lednu 1998 a jen o pár měsíců déle trval její svazek s tanečníkem Crisem Juddem – rozvedli se v lednu 2003.

V červnu 2004 se zpěvačka během utajeného obřadu ve své rezidenci v kalifornském Beverly Hills provdala za zpěváka Marka Anthonyho a to jen půl roku poté, co zrušila své mediálně probírané zasnoubení s hercem Benem Affleckem.

S Anthonym, který se v únoru 2008 stal otcem jejích dvojčat – chlapce Maxe a holčičky Emme, se Jennifer v roce 2014 rozvedla. Poté se nečekaně zasnoubila s bývalým baseballistou Alexem Rodriguezem a v roce 2022 šokovala celý svět zpráva, že se v Las Vegas provdala za svého bývalého – Bena Afflecka. Manželství uzavřeli poté, co se k sobě vrátili po dvaceti letech.

V posledních měsících se však spekuluje i o rozpadu tohoto znovuzrozeného vztahu, podle spekulací amerických bulvárních médií začal herec opět pít, Lopezová mu to nehodlá tolerovat a manželé proto tráví většinu času odděleně.