Jennifer Lopezová si na letošní Halloween připravila převlek, který potěšil fanoušky filmové klasiky i milovníky odvážných módních kreací. Proměnila se totiž v Barbarellu, vesmírnou hrdinku stejnojmenného sci-fi filmu z roku 1968, v němž hlavní roli ztvárnila Jane Fondová.
Zpěvačka se pochlubila sérií fotografií na Instagramu. Kromě výrazné blond paruky předvedla několik kostýmů inspirovaných původním filmem. Na jednom snímku má roztrhané černé body, přes které oblékla kovově působící síťovaný top a krátkou sukni. Jinde pózuje v hluboce vykrojeném bílém jednodílném kostýmu a vysokých kozačkách.
Největší pozornost ovšem vzbudil snímek, na kterém se Lopezová objevila nahoře bez. K fotografovi je otočená zády, přes rameno se však dívá do objektivu a hrudník si zakrývá paží. Spolu s mužským modelem tak připomněla odvážnou scénu z původní Barbarelly.
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„BARBARELLA. Na Halloween jsem se převlékla za svou Příšernou tchyni… původního vesmírného anděla,“ napsala zpěvačka k fotografiím. Závěrem přidala také vzkaz Fondové: „Miluji tě, Jane.“
Převlek totiž nebyl jen poctou filmové postavě, ale také herečce, s níž Lopezovou pojí dlouholeté přátelství. Potkaly se při natáčení komedie Příšerná tchyně (Monster-in-Law) z roku 2005. Fondová v ní hrála panovačnou Violu, zatímco Lopezová její budoucí snachu Charlie. Jejich postavy spolu sváděly neúprosný souboj, mimo kameru si však obě herečky padly do oka.
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Pro Fondovou znamenala komedie také návrat k filmovému herectví po dlouhé přestávce. V roce 2015 v pořadu The Late Show with Stephen Colbert označila získání role za jedno z nejšťastnějších profesních rozhodnutí. Přiznala, že doufala, že diváci přijdou do kina kvůli Jennifer Lopezové a znovu objeví také ji.
Jejich spolupráce pokračovala i později. Fondová se objevila také ve filmovém projektu Lopezové z roku 2024 nazvaném This Is Me...Now: A Love Story.
Lopezová si z kritiky svého odvážného oblékání příliš těžkou hlavu nedělá. Během jednoho ze svých vystoupení reagovala na poznámky lidí, kteří se ptají, proč se obléká tak vyzývavě a proč se i po padesátce ukazuje ve velmi odvážných modelech. Její odpověď byla přímočará: „Kdybyste měli tenhle zadek, taky byste chodili nazí.“