Jennifer Lopezová si užívá Řím s dvojčaty. Zvládli Koloseum, zmrzlinu i nákupy

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Lopezová vystoupila v Itálii v prádle a promluvila o tom, co je sexy na mužích
Lopezová nejprve zavítala ke Koloseu, kde si společně s dětmi prohlížela jednu z nejznámějších římských dominant. Na letní vedra zvolila pohodlný outfit v podobě krátkých bílých šatů se zeleným lemováním, vzorovaného šátku ve vlasech a jednoduchých žabek.
Po prohlídce památek zamířila rodina do prestižní nákupní ulice Via Condotti, která je domovem řady luxusních módních značek. Paparazzi zachytili zpěvačku při návštěvě butiků Brunello Cucinelli nebo Antonio Marras, kde si zkoušela nové modely bot a při výběru doplňků se radila se svými dětmi.
Ani během dovolené si držitelka řady hudebních ocenění neodpírala místní speciality. Společně s Maxem a Emme si dopřála pořádnou porci pravé italské zmrzliny, která v horkém římském odpoledni přišla vhod.
Rodinu po celou dobu doprovázela ochranka v podobě dvou statných bodyguardů. Po odpoledni procházek a nákupů pak Lopezová s dětmi zamířila do jedné z místních restaurací, kde společně zakončili den.
Zpěvačka, která před pár dny oslavila 57. narozeniny, zakončovala v polovině měsíce svým vystoupením módní show značky Dolce & Gabbana v italské Taormině, kde se předvedla v šesti různých outfitech včetně černého prádla a bílého body s drahokamy. Během vystoupení promluvila o tom, že si potrpí na luxus a prozradila, co očekává od muže.