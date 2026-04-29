Jennifer Lopezová ukázala břišáky, ve svých šestapadesáti vypadá o 20 let mladší

Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová znovu dokázala, že věk je pro ni jen číslo. Šestapadesátiletá hvězda se po tréninku pochlubila snímkem z posilovny, na kterém ukázala vyrýsované břicho a postavu, za kterou by se nemusela stydět ani o generaci mladší žena.

Na fotografiích pózuje Jennifer Lopezová před zrcadlem v bílém krátkém topu, černých legínách a teniskách, bez make-upu a s vlasy staženými do jednoduchého účesu.

Klíčem ke skvělé formě, kterou si dlouhodobě udržuje, je podle ní disciplína. Zpěvačka a herečka je známá tím, že kombinuje silový trénink s kardiem a na pravidelný pohyb nedá dopustit.

Své fanoušky motivuje dlouhodobě. Nedávno sdílela podobný příspěvek ze stejného prostředí s jednoduchým heslem: „Zbytečně to nekomplikuj.“ A přidala i motto, kterým se řídí: „Cíl je jednoduchý. Být lepší než včera. Každý další den.“ Právě tato filozofie se podle mnohých odráží nejen na jejím těle, ale i v energii, které má stále na rozdávání.

Jennifer Lopezová ve videoklipu Can't Get Enough (2024)
Nahá Jennifer Lopezová v reklamní kampani na svůj produkt JLo Beauty Body Lotion (leden 2022)
Jennifer Lopezová (2018)
Jennifer Lopezová
58 fotografií

Lopezová rozhodně nezpomaluje. V březnu vystupovala v Las Vegas v sále The Colosseum at Caesars Palace, kde navázala na úspěšnou sérii koncertů z minulých let. Ve Vegas nově pravidelně od konce roku 2025 a pokračuje v sérii vyprodaných vystoupení.

Kromě toho nedávno vystoupila například na luxusní svatbě v Indii, za což si podle zákulisních informací přišla na v přepočtu 42 milionů korun.

Zatímco mnohé hvězdy po padesátce zpomalují, Jennifer Lopezová předvádí pravý opak a na pódiu i v posilovně si stále drží velmi rychlé tempo. Patří mezi největší popové ikony současnosti a během kariéry prorazila jak v hudbě, tak ve filmu.

Sexy Lopezová za číslo inkasovala miliony. Na indické svatbě byl i Trump mladší

Na hudební scéně se prosadila hity jako Jenny from the Block, On the Floor nebo Let’s Get Loud, které z ní udělaly globální superstar. Zároveň se prosadila i jako herečka. Diváci ji znají například z filmů jako Selena, Služka z Manhattanu (Maid in Manhattan), Svatby podle Mary (The Wedding Planner) nebo Zlatokopky (Hustlers).

Vedle kariéry byl často pod drobnohledem médií i její soukromý život. Lopezová má za sebou několik výrazných vztahů i manželství, se zpěvákem Marcem Anthonym tvořila kdysi jeden z nejsledovanějších párů showbyznysu. Velkou pozornost vzbudil také její vztah s hercem Benem Affleckem, s nímž se po letech znovu dala dohromady. Vztah jim však nevyšel ani napodruhé.

S Marcem Anthonym má dvě děti, dvojčata Maxe a Emme, která se narodila v roce 2008. Právě mateřství označuje za jednu z nejdůležitějších rolí svého života a opakovaně zdůrazňuje, že rodina pro ni zůstává na prvním místě i přes nabitý pracovní program.

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu", kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

Toto jsou finalistky castingu Hledáme Playmate 2026. Jak se vám líbí?

Finalistky castingu Hledáme Playmate 2026 na obálce magazínu Playboy (květen...

Květnové vydání magazínu Playboy přináší zásadní moment letošního castingu Hledáme Playmate. Na titulní straně pózuje všech sedm finalistek společně. Zatímco v minulých letech dostávaly finalistky...

Jak dnes vypadá Pamela z Dallasu? Herečce Victorii Principalové je 76 let

Victoria Principalová v seriálu Dallas (1978)

Americká herečka Victoria Principalová je známá především díky televiznímu seriálu Dallas, kde ztvárnila roli krásky Pamely Barnes Ewingové. Profesních zkušeností však v životě nasbírala mnohem víc....

Jak dnes vypadá Regina z VyVolených? Bývalá tanečnice žije v chatce u přehrady

Regina Holásková (Praha, 2005)

Bývalá účastnice reality show VyVolení Regina Holásková (48) patřila spolu s Vladkem Dobrovodským (47) k nejvýraznějším postavám první řady vysílané před jednadvaceti lety. Sama sebe označuje za...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

Princezna Kate a princ William na hradě Windsor na banketu u příležitosti...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

29. dubna 2026  9:20

Dřív jsem nevěřila, že v mé hlavě může vzniknout něco zajímavého, říká Hana Vagnerová

Hana Vagnerová v magazínu Cosmopolitan (květen 2026)

Herečka a scénáristka Hana Vagnerová se v květnovém Cosmopolitanu rozpovídala o naslouchání vnitřnímu hlasu, překonávání strachu z neznámého, boření stereotypů, důležitosti vlastních ambic, umění...

29. dubna 2026

Je třeba to uzavřít, říká Nikol Kouklová o rozvodu s Karlem Heřmánkem mladším

Nikol Kouklová a Karel Heřmánek mladší

Ačkoliv spolu mají dobrý vztah, dokonce se před měsícem viděli v Americe, kde Karel Heřmánek mladší momentálně působí, jejich manželství je definitivně u konce. Až se partner Nikol Kouklové vrátí do...

29. dubna 2026

Zda syn hraje jako já? Viděl jsem v něm spíš dědu Hrzána, vypráví Radek Holub

Premium
Radek Holub kvůli roli majora Ptáčníka ze seriálu Místo zločinu Zlín zhubl...

Se vskutku milým společníkem Radkem Holubem jsme se bavili nejen o setkáních po více než třiceti letech, ale třeba také o úskalích při nasazování pout. Odpovědi mnohdy protkané nevtíravým humorem...

28. dubna 2026

Občas mi gratuloval na Instagramu, popsala Neumannová začátek vztahu s Lehečkou

Lucie Neumannová a Jiří Lehečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Dcera slavné lyžařky Kateřiny Neumannové Lucie (22) popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak se dala dohromady s tenistou Jiřím Lehečkou (24). Začalo to gratulacemi k jejím sportovním výkonům.

28. dubna 2026  15:18

Kokta se kaje kvůli vulgárním nadávkám dětem. Kritizují ho Arichteva i bývalá tchyně

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta (69) si sype popel na hlavu. Poté co se na internetu objevila čtyři roky stará nahrávka, jak vulgárně nadává svým malým dětem, se na něj snesla vlna kritiky. Jeho chování odsoudily...

28. dubna 2026  13:50

Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X

Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)

Zhubl třicet kilo a omládl o deset let. Xindl X, který se dlouhodobě pral s nadváhou, využil prostředků moderní medicíny. „Píchal jsem si injekce,“ přiznává písničkář, jehož hit Anděl zazněl i na...

28. dubna 2026  12:49

DiCapriova bývalka je v Praze. Nic se nezměnilo, napsala Camila Morrone

Camila Morrone na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

Modelka a herečka Camila Morrone se na sítích pochlubila ranní fotkou Staroměstské mostecké věže u Karlova mostu. Argentinsko-americká kráska není v Praze poprvé, jak naznačuje její popisek u snímku.

28. dubna 2026  10:13

Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní

Sára Slezáková a Mirai Navrátil na finále druhé řady Zrádců (30. listopadu 2025)

Zpěvák Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková na sociálních sítích oznámili radostnou zprávu. Budou mít miminko. Na Instagramu se pochlubili také fotkami, kde zpěvákova přítelkyně ukázala...

28. dubna 2026  9:17

Kdybychom byli na ostří nože, neusmívám se, říká Karolína Surý o rozvodu

Karolína Surý na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý před pár týdny přiznala, že její manželství s Radovanem Surým končí po třech letech. Jak upřesnila v oznámení, rozhodli se jít každý svou cestou. Na nedávné...

28. dubna 2026

Byl hetero žena, teď je pansexuální trans člověk a hledá lásku v Naked Attraction

Enn žil 30 let jako hetero žena. Teď prochází tranzicí, je pansexuál a nebrání...

Enn (32) žil třicet let jako heterosexuální žena. Nyní prochází tranzicí a říká o sobě, že je pansexuální člověk, který má rád lidi a pohlaví neřeší. Coby velký fanoušek reality show hledal takovou,...

28. dubna 2026

