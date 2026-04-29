Jennifer Lopezová ukázala břišáky, ve svých šestapadesáti vypadá o 20 let mladší

Na fotografiích pózuje Jennifer Lopezová před zrcadlem v bílém krátkém topu, černých legínách a teniskách, bez make-upu a s vlasy staženými do jednoduchého účesu.
Klíčem ke skvělé formě, kterou si dlouhodobě udržuje, je podle ní disciplína. Zpěvačka a herečka je známá tím, že kombinuje silový trénink s kardiem a na pravidelný pohyb nedá dopustit.
Své fanoušky motivuje dlouhodobě. Nedávno sdílela podobný příspěvek ze stejného prostředí s jednoduchým heslem: „Zbytečně to nekomplikuj.“ A přidala i motto, kterým se řídí: „Cíl je jednoduchý. Být lepší než včera. Každý další den.“ Právě tato filozofie se podle mnohých odráží nejen na jejím těle, ale i v energii, které má stále na rozdávání.
Lopezová rozhodně nezpomaluje. V březnu vystupovala v Las Vegas v sále The Colosseum at Caesars Palace, kde navázala na úspěšnou sérii koncertů z minulých let. Ve Vegas nově pravidelně od konce roku 2025 a pokračuje v sérii vyprodaných vystoupení.
Kromě toho nedávno vystoupila například na luxusní svatbě v Indii, za což si podle zákulisních informací přišla na v přepočtu 42 milionů korun.
Zatímco mnohé hvězdy po padesátce zpomalují, Jennifer Lopezová předvádí pravý opak a na pódiu i v posilovně si stále drží velmi rychlé tempo. Patří mezi největší popové ikony současnosti a během kariéry prorazila jak v hudbě, tak ve filmu.
Sexy Lopezová za číslo inkasovala miliony. Na indické svatbě byl i Trump mladší
Na hudební scéně se prosadila hity jako Jenny from the Block, On the Floor nebo Let’s Get Loud, které z ní udělaly globální superstar. Zároveň se prosadila i jako herečka. Diváci ji znají například z filmů jako Selena, Služka z Manhattanu (Maid in Manhattan), Svatby podle Mary (The Wedding Planner) nebo Zlatokopky (Hustlers).
Vedle kariéry byl často pod drobnohledem médií i její soukromý život. Lopezová má za sebou několik výrazných vztahů i manželství, se zpěvákem Marcem Anthonym tvořila kdysi jeden z nejsledovanějších párů showbyznysu. Velkou pozornost vzbudil také její vztah s hercem Benem Affleckem, s nímž se po letech znovu dala dohromady. Vztah jim však nevyšel ani napodruhé.
S Marcem Anthonym má dvě děti, dvojčata Maxe a Emme, která se narodila v roce 2008. Právě mateřství označuje za jednu z nejdůležitějších rolí svého života a opakovaně zdůrazňuje, že rodina pro ni zůstává na prvním místě i přes nabitý pracovní program.