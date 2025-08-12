Saranče na krku i odhalené kalhotky. Lopezová všechno zvládla jako dáma

Zpěvačka Jennifer Lopezová zažila na koncertě v kazašském městě Almata nečekané zpestření programu. Při jednom z hitů se jí po krku vydalo na procházku saranče. Reakce zpěvačky baví lidi na internetu.

To by zvládl málokdo. Jennifer Lopezová bez mrknutí oka zpívala se sarančetem na krku a vyřešila situaci s profesionálním úsměvem. Bez ztráty noty dozpívala hit Let’s Get Loud, a teprve pak vetřelce rychle setřásla. „Lechtalo mě to,“ vysvětlila pobavenému publiku, které ji odměnilo potleskem.

Jennifer Lopezová na koncertě v kazašském městě Almata (10. srpna 2025)
Jennifer Lopezová na American Music Awards v Las Vegas (26. května 2025)
Jennifer Lopezová v New Yorku (3. dubna 2025)
Jennifer Lopezová a její nebinární sedmnáctiletá dcera Emme na premiéře divadelní inscenace Othello (New York, 23. března 2025)
Nejde o první „nepříjemnost“, která zpěvačku v poslední době potkala. V Istanbulu ji nevpustili do butiku Chanel. Ochranka jí sdělila, že je momentálně v obchodě maximální možný počet lidí. Zpěvačka neztropila žádnou scénu, jen odvětila, že chápe a odešla.

Během nedávného koncertu ve Varšavě jí zase upadla sukně od kostýmu. Zpěvačce přáli k narozeninám a když vyšla ze zákulisí, rozepnula se jí sukýnka. Nejdřív lehce zaskočená Jennifer Lopezová pak s úsměvem publiku předvedla své zlaté kalhotky.

