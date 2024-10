Bylo to zatraceně těžké. Lopezová poprvé promluvila o rozchodu s Affleckem

„Přemýšlela jsem o tomto období svého života opravdu hodně dlouho. Vážně jsem si nemyslela, že to dopadne zrovna takhle. Nelituji ničeho, ale neznamená to, že mě rozchod skoro nevyřadil nadobro z provozu. Na druhé straně si říkám, že to, co se stalo, jsem v tuhle chvíli v životě potřebovala. Děkuji ti, bože. Omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho. Je mi líto, že jsi mě musel poučit tolikrát, než jsem pochopila, že tudy cesta nevede. Musel jsi mě praštit po hlavě pomyslnou obří palicí. Nechal jsi na mě spadnout celý dům. Ano, přesně tak jsem se cítila. Už to znova dělat nemusíš,“ popisuje Jennifer Lopezová pocity po rozchodu s Affleckem v rozhovoru pro magazín Interview.

„Toto léto jsem pochopila, že musím z toho vztahu odejít. Je to zatraceně těžké, neznámé a děsivé. Je to smutné a zoufalé. Utápíte se v těchto pocitech a nakonec si řeknete, že co vás nezabije, to vás posílí. Být ve vztahu mě nedefinuje. Nemohu hledat štěstí v ostatních lidech, musím si ho nosit sama v sobě,“ dodala matka šestnáctiletých dvojčat Maxe a Emme.

Lopezová přiznává, že po letech v showbyznysu se částečně naučila ignorovat kritiku. Zároveň ji však mnohé ostré osobní komentáře stále dokážou zranit. V rozhovoru s komičkou Nikki Glaserovou pro časopis Interview se svěřila s tím, že rozpad manželství s hercem Benem Affleckem jí doslova změnil život a kvůli náročnému rozchodu musela zrušit i dlouho plánované turné.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová (2003)

Žádost o rozvod podala zpěvačka a herečka letos v srpnu. „Na internetu jsem pak hned viděla, jak se lidé snaží svalit vinu za rozvod jen na mě. Vím, že co se o mně píše a říká, není mnohdy pravda. Nejsem taková, jak mě lidé popisují. Vím, že jsem dobrý člověk a dobrá máma. Moji přátelé, rodiče a všichni blízcí vědí, jaká opravdu jsem,“ uvedla Lopezová.

„Někteří lidé vás v životě zkrátka budou milovat, jiní vás budou nenávidět, ale na tom nezáleží. Pro mě jako umělkyni je důležité dělat práci, která mě inspiruje a kterou miluji. Lidé si často ani neuvědomují, kolik úsilí věnuji ve skutečnosti své tvorbě. Umění, zpěv, tanec a hraní – to jsou mé životní vášně,“ říká.

Momentálně se prý snaží soustředit se hlavně na pozitivní aspekty svého života. „Mám krásné zdravé děti a v životě se mi děje spousta úžasných věcí. Nechci věnovat pozornost negativitě. Jak se říká ve filmu Hledá se Nemo: Plav dál. V těžkých chvílích si vždy říkám: Hlavu vzhůru.“

Jennifer Lopezová a Ben Affleck se vzali v Las Vegas v červenci 2022, poté co se k sobě vrátili po téměř dvaceti letech. V roce 2002 dal herec zpěvačce zásnubní prsten s růžovým diamantem, v roce 2003 krátce před svatbou zásnuby náhle zrušili a o několik měsíců později se rozešli. Podle amerických médií byla příčinou rozchodu Affleckova záliba v alkoholu a časté návštěvy striptýzových klubů a kasín.