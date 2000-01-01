náhledy
Zpěvačka Jennifer Lopezová byla hvězdou na svatbě dcery indického miliardáře a farmaceutického magnáta. Předvedla několik sexy čísel a za vystoupení inkasovala v přepočtu téměř 42 milionů korun. Na veselce Netry Manteny a podnikatele v technologiích Vamsiho Gadirajua byl také syn amerického prezidenta s přítelkyní.
Lopezová se mohla spokojeně usmívat, za písničky na indické svatbě inkasovala v přepočtu téměř 42 milionů korun.
Na svatbě nechyběl ani tanec ve stylu Bollywoodu. Zapojil se i Donald Trump mladší s partnerkou.
Ženich Vamsi Gadiraju a nevěsta Netra Mantena na své svatbě v Udaipuru 23. listopadu 2025
