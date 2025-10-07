Jennifer Lopezová a Ben Affleck společně zapózovali na newyorské premiéře filmového muzikálu Kiss of the Spider Woman na červeném koberci. Film, který diváky zavede do Argentiny roku 1983, vznikl v koprodukci produkční společnosti Artist Equity – tu Affleck kdysi založil společně s kolegou a dlouholetým kamarádem Mattem Damonem.
Fotografové zachytili bývalé partnery poprvé od rozvodu, jak si spolu v dobré náladě povídají a nešetří úsměvy. Lopezová si na slavnostní večer oblékla netradiční šaty s výstřihem z kolekce americké značky Harris Reed pro jaro 2026.
Před promítáním filmu poděkovala svému bývalému manželovi. „Moc děkuji všem, že jste dnes večer přišli. A děkuji i tobě, Bene, bez tebe by tento skvělý film nikdy nevznikl,“ řekla herečka a zpěvačka, která podala žádost o rozvod s hollywoodskou hvězdou 20. srpna 2024.
„Ležela jsem v posteli, pročítala si scénář a úplně mě to dostalo. Říkala jsem si: ‚Může se tohle opravdu dít?‘ Můžu v tom filmu zpívat, tančit, hrát. Budu jako hvězda ze starého Hollywoodu,“ popsala své nadšení z projektu.
Rodačka z New Yorku v promluvila v rozhovoru pro televizní pořad Today o Affleckově produkování filmového muzikálu. „Kdyby nebylo Bena, ten film by tu nebyl. Budu mu navždy vděčná,“ řekla a krátce se vyjádřila i k jejich rozvodu. „V životě se prostě dějí různé věci a vy musíte jít dál,“ prohlásila.
Práce na novém filmu pro ni byla určitým druhem terapie. „Je to zvláštní, protože film Kiss of the Spider Woman je o útěku od reality. O tom, jak nás umění dokáže zachránit v těch nejtěžších obdobích našeho života. Práce na tomto projektu byla pro mě splněným snem, který mi pomohl překonat velmi náročné období v mém osobním životě,“ uvedla.
„Každý okamžik na natáčení jsem byla šťastná a moc jsem si to užívala,“ řekla s tím, že po rozchodu s Affleckem se necítila dobře a chvíli jí trvalo, než se naučila být opět sama.
Promluvila i o osobním růstu, kterým prošla po rozvodu. „Byla to nakonec ta nejlepší věc, která se mi kdy stala, protože mě to změnilo k lepšímu,“ řekla herečka.
Bývalý hvězdný pár se poprvé potkal v roce 2002. Po dvou letech se zasnoubili, ke svatbě však na poslední chvíli nedošlo a každý se vydal vlastní cestou a založil rodinu s jiným partnerem. V roce 2021 se k sobě Lopezová a Affleck vrátili a po roce vztahu se vzali. V roce 2024 šli opět od sebe, manželství oficiálně skončilo rozvodem letos v únoru.
„Pomohlo mi to vyrůst způsobem, jakým jsem potřebovala vyrůst a uvědomila jsem si při tom procesu spoustu věcí. Jsem teď úplně jiný člověk, než jsem byla před rokem, rokem a půl,“ řekla zpěvačka.
Uvedla, že nyní je spokojená s věcmi tak, jak jsou. A uplynulé léto si naplno užila. „Necítím už tolik tlaku ze všech stran. Uvědomila jsem si, že radost spočívá v samotném žití, v těchto momentech opravdového štěstí a v přijetí života takového, jaký je a to se vším, co přináší,“ dodala Lopezová.