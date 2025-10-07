Lopezová a Affleck po rozvodu opět spolu. Bok po boku zazářili na premiéře filmu

  11:30
Jennifer Lopezová (56) a Ben Affleck (53) už sice nejsou manželé, přesto však zůstávají pracovně propojeni. Společně se ukázali na premiéře muzikálu Kiss of the Spider Woman, ve kterém zpěvačka ztvárnila hlavní roli a herec se na něm podílel jako výkonný producent.

Jennifer Lopezová a Ben Affleck společně zapózovali na newyorské premiéře filmového muzikálu Kiss of the Spider Woman na červeném koberci. Film, který diváky zavede do Argentiny roku 1983, vznikl v koprodukci produkční společnosti Artist Equity – tu Affleck kdysi založil společně s kolegou a dlouholetým kamarádem Mattem Damonem.

Jennifer Lopezová a její děti Max a Emme na premiéře filmu Kiss of the Spider Woman (6. října 2025)

Fotografové zachytili bývalé partnery poprvé od rozvodu, jak si spolu v dobré náladě povídají a nešetří úsměvy. Lopezová si na slavnostní večer oblékla netradiční šaty s výstřihem z kolekce americké značky Harris Reed pro jaro 2026.

Jennifer Lopezová a Ben Affleck v New Yorku na speciálním promítání filmu Kiss of the Spider Woman (6. října 2025)
Jennifer Lopezová a její děti Max a Emme v New Yorku na speciálním promítání filmu Kiss of the Spider Woman (6. října 2025)
Jennifer Lopezová v New Yorku na speciálním promítání filmu Kiss of the Spider Woman (6. října 2025)
Tonatiuh, Jennifer Lopezová a Ben Affleck v New Yorku na speciálním promítání filmu Kiss of the Spider Woman (6. října 2025)
Před promítáním filmu poděkovala svému bývalému manželovi. „Moc děkuji všem, že jste dnes večer přišli. A děkuji i tobě, Bene, bez tebe by tento skvělý film nikdy nevznikl,“ řekla herečka a zpěvačka, která podala žádost o rozvod s hollywoodskou hvězdou 20. srpna 2024.

„Ležela jsem v posteli, pročítala si scénář a úplně mě to dostalo. Říkala jsem si: ‚Může se tohle opravdu dít?‘ Můžu v tom filmu zpívat, tančit, hrát. Budu jako hvězda ze starého Hollywoodu,“ popsala své nadšení z projektu.

Rodačka z New Yorku v promluvila v rozhovoru pro televizní pořad Today o Affleckově produkování filmového muzikálu. „Kdyby nebylo Bena, ten film by tu nebyl. Budu mu navždy vděčná,“ řekla a krátce se vyjádřila i k jejich rozvodu. „V životě se prostě dějí různé věci a vy musíte jít dál,“ prohlásila.

Saranče na krku i odhalené kalhotky. Lopezová všechno zvládla jako dáma

Práce na novém filmu pro ni byla určitým druhem terapie. „Je to zvláštní, protože film Kiss of the Spider Woman je o útěku od reality. O tom, jak nás umění dokáže zachránit v těch nejtěžších obdobích našeho života. Práce na tomto projektu byla pro mě splněným snem, který mi pomohl překonat velmi náročné období v mém osobním životě,“ uvedla.

„Každý okamžik na natáčení jsem byla šťastná a moc jsem si to užívala,“ řekla s tím, že po rozchodu s Affleckem se necítila dobře a chvíli jí trvalo, než se naučila být opět sama.

Jennifer Lopezová a Tonatiuh ve filmu Kiss of the Spider Woman (2025)

Promluvila i o osobním růstu, kterým prošla po rozvodu. „Byla to nakonec ta nejlepší věc, která se mi kdy stala, protože mě to změnilo k lepšímu,“ řekla herečka.

Bývalý hvězdný pár se poprvé potkal v roce 2002. Po dvou letech se zasnoubili, ke svatbě však na poslední chvíli nedošlo a každý se vydal vlastní cestou a založil rodinu s jiným partnerem. V roce 2021 se k sobě Lopezová a Affleck vrátili a po roce vztahu se vzali. V roce 2024 šli opět od sebe, manželství oficiálně skončilo rozvodem letos v únoru.

„Pomohlo mi to vyrůst způsobem, jakým jsem potřebovala vyrůst a uvědomila jsem si při tom procesu spoustu věcí. Jsem teď úplně jiný člověk, než jsem byla před rokem, rokem a půl,“ řekla zpěvačka.

Uvedla, že nyní je spokojená s věcmi tak, jak jsou. A uplynulé léto si naplno užila. „Necítím už tolik tlaku ze všech stran. Uvědomila jsem si, že radost spočívá v samotném žití, v těchto momentech opravdového štěstí a v přijetí života takového, jaký je a to se vším, co přináší,“ dodala Lopezová.

Sama nevím, jak jsem se mezi takové hvězdy dostala, diví se Aňa Geislerová

Pouze třikrát se stihl Petr Geisler za svého života podívat do Japonska, přitom poprvé to bylo v roce 1986. O jeho práci, setkáváních, kolezích a taky kaligrafiích, jež vytvořil, teď jeho dcery Aňa a...

6. října 2025

Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Odmala byla vychovávána k víře v Boha, ale když přišla do Prahy, na čas ji opustila. „Byly to dva roky stagnace, kdy jsem si říkala, že pána Boha nepotřebuji, ale pak jsem zjistila, že tu víru v sobě...

6. října 2025

