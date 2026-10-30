Nechala jsem si udělat prsa. Chci být sexy máma, říká Jennifer Lawrencová

Herečka loni v dubnu přivedla na svět syna. S manželem Cookem Moroneym mají ještě jednoho kluka, čtyřletého Cye. Nyní přiznala, že si nechala zvětšit poprsí.
„Chci být sexy máma. Když ráno jedu s dětmi, chci vypadat jako žena, která má všechno pod kontrolou – i když jsem se zrovna probudila a ve skutečnosti to pod kontrolou vůbec nemám,“ řekla.
Operaci podstoupila ještě předtím, než se musela před kamerou svléknout pro film Martina Scorseseho What Happens At Night. Právě i vyhlídka na natáčení nahé scény ji k zákroku motivovala. Dodala ale, že by na zákrok šla, i bez ohledu na film. „Možná bych se ale tak nehonila s termínem,“ prohlásila pro magazín The Cut.
Fotografie herečky na obálce magazínu The Cut vyvolala mezi fanoušky debatu o tom, že si přestává být podobná. Zmiňují její větší oči i rty. Někteří se v komentářích na sociálních sítích ptají, zda to má herečka zapotřebí.
Jennifer Lawrencová prozradila, že v budoucnu plánuje i lifting obličeje. Zatím se vyhýbá výplním, protože jsou podle ní před kamerou vidět, a botox používá jen velmi střídmě. Potřebuje totiž kvůli práci zachovat mimiku, navíc často ztvárňuje postavy, které nemají přístup k dermatologické péči pro celebrity.
Odmítla také spekulace z minulosti, že byla na plastice nosu. Vysvětlila však, že za změnou jejího vzhledu stojí pouze úbytek těhotenských kil v obličeji a přirozené stárnutí.
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19. listopadu 2025