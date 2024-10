Herečka Jennifer Lawrencová je těhotná, v minulosti prodělala dva potraty

„Gratulace pro Jennifer Lawrencovou jsou namístě! Oscarová herečka přivítá své druhé dítě s manželem galeristou Cookeem Maroneym,“ potvrdil hereččin mluvčí informaci o jejím druhém těhotenství.

S Maroneym se herečka zasnoubila v roce 2019 po osmi měsících vztahu, vzali se ten samý rok. Před ředitelem newyorské umělecké galerie chodila Lawrencová například se slavným režisérem Darrenem Aronofskym, nebo frontmanem kapely Coldplay, muzikantem Chrisem Martinem.

Jennifer Lawrence, Cook Maroney a jejich syn Cye

„Když se pořádně neznáte, většinou chvíli netušíte, kam toho druhého zařadit. A pak jsem jednoho dne potkala svého budoucího manžela a on mi hned krátce po seznámení řekl, že se chce se mnou usadit a mít rodinu. Říkala jsem si, že to tak také cítím, ale co když to není správné? Trochu jsem pochybovala, ale teď jsem šťastná, že jsem s ním a máme rodinu. Opravdu jsem šťastná, že jsem tehdy nezrušila svatbu a neutekla,“ svěřila se deníku New York Times.

Herečka v minulosti prodělala dva potraty. Poprvé ve dvaceti letech, kdy náhlé ukončení těhotenství, jak sama přiznává, přivítala, protože byla i tak pevně rozhodnuta jít na interrupci.

Podruhé potratila v manželství v době, kdy po dítěti naopak velice toužila. Přišla však o něj ve vysokém stupni gravidity a musela absolvovat operaci a čištění dělohy. Herečka také upřesnila, že nechtěný potrat ji zaskočil v průběhu natáčení satiry o změně klimatu s názvem K zemi hleď!, kde si zahrála po boku Leonarda DiCapria. Film měl premiéru v prosinci 2021.

V loňském rozhovoru pro časopis Interview z června 2023 se hvězda filmu Hunger Games vyjádřila i na téma, jak její malý syn ovlivnil její vnímání bulváru a vztah k paparazzi. „Snažím se syna chránit, jak nejlépe umím. Když jsem byla těhotná, byla jsem opravdu hodně nervózní. Pořád mě totiž všude fotili s břichem a po porodu i s dítětem a já si jen říkala: Jak to mám sakra udělat, abych se z těch chlapů s foťáky nezbláznila?“

„Když byl syn na světě, uvědomila jsem si, že moje pozitivní energie a klid jsou pro něj důležitější, než cokoli jiného. Takže pokud cítí, že jsem před odchodem z domu neklidná nebo dokonce naštvaná, má to na něj vliv. Snažím se podle toho chovat. Co se týká bulvárních fotografů, stejně nemám na výběr. Musím se s tím smířit, zhluboka se nadechnout a jít. Nechci, aby po mně syn zdědil úzkosti. Stačí, že je mám já,“ uvedla s tím, že její manžel Cook Maroney je podle ní ten nejlepší otec na světě.

Herečka také přiznala, že po narození syna si mnohem více začala vybírat mezi nabízenými pracovními projekty. „Když máte malé dítě, věnujete se hlavně jemu a nemáte příliš času na nic jiného. Rozhodně se teď hodně rozmýšlím, jaký projekt vzít. Stojí tato práce za to, abych byla půl dne pryč od svého dítěte? Pokud vyhodnotím, že ne, odmítnu,“ vysvětluje s tím, že je ze syna naprosto nadšená.

„Je to úplná euforie, cítím to, jako by to bylo až nemožné, jak moc ho miluji. Mateřství mi úplně změnilo život,“ dodává.