Koordinátora intimity jsme neměli. Rob není úchyl, říká Lawrencová o Pattinsonovi

„Neměli jsme ho, nebo možná ano, ale vlastně jsme ho nepotřebovali,“ uvedla herečka v podcastu Las Culturistas. Jak totiž sama říká, s kolegou mezi sebou měli od začátku naprostou důvěru. „S Robem jsem se cítila opravdu bezpečně. Není úchylný a je velmi zamilovaný do své partnerky Suki Waterhouse.“
Podle Lawrencové mezi nimi panovala přirozená pracovní chemie a na place spolu mluvili hlavně o dětech a vztazích. „Vůbec v tom nefigurovaly žádné pochybné myšlenky na to, zda se jeden druhému líbíme. Kdyby něco takového hrozilo, koordinátora bych určitě chtěla. Spousta mužských herců se urazí, když se vám do sexu s nimi nechce, a pak vám to dávají sežrat. Rob takový nebyl,“ dodává.
Oba herečtí kolegové jsou již dlouho blízkými přáteli. „Rob je taková moje kámoška, stejně jako jiné holky má rád drby,“ vtipkovala herečka během pořadu The Graham Norton Show. „Připomíná mi moji dceru. Je to skvělý táta a profík, vždycky přijde včas, ale třeba za cenu toho, že zapomene kabát, nebo se nestíhá najíst. Vzbouzí to ve mně takové mateřské instinkty.“
V dramatu Die My Love režisérky Lynne Ramsayové ztvárňuje Jennifer mladou matku Grace, která po porodu propadá psychóze, zatímco její partner Jackson v podání Roberta ztrácí schopnost jí pomoci. Film si získal silné ohlasy kritiků a způsobil rovněž spekulace o tom, zda by Jennifer neměla dostat Oscara.
Ta film natáčela těhotná se svým druhým dítětem, přičemž k nahotě přistupovala s větším klidem než dříve. „Nahota mi nevadí, nejsem na to citlivá. Chtěla jsem, aby měla Lynne naprostou tvůrčí svobodu,“ řekla v rozhovoru pro magazín Vulture.
Vzhledem k těhotenství odložila i někdejší obavy kvůli svému vzhledu. „Nějak mě to zbavilo marnivosti. Dřív jsem držela diety, nejedla sacharidy a cvičila. Co jsem mohla dělat tady? Nejíst? Pracovala jsem 15 hodin denně, tak jsem byla prostě jen unavená.“
S příznačným humorem se pak zmínila také o tom, že odmítla digitální retuše svého těla. „Poslali mi detail s celulitidou a ptali se, jestli to mají upravit. Řekla jsem: Ne. Je to zadek,“ prohlásila.
Jennifer Lawrencová rovněž prozradila, že k projektu ji přivedl Martin Scorsese, který si v rámci svého čtenářského klubu přečetl knižní předlohu. „Řekl mi, že bych měla hrát hlavní postavu,“ uvedla. „Tehdy jsem si jen těžko dovedla představit zfilmovanou verzi, ale když vám něco řekne Marty, tak mu to prostě nerozmlouváte.“