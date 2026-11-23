Jennifer Lawrencová se o své plastické operaci rozpovídala během vysílání pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen. Do studia dorazila společně s hercem Joshem Hutchersonem, s nímž ji pojí účinkování ve filmové sérii Hunger Games. Když přišla řeč na poprsí, oscarová herečka se rozhodně nedržela zpátky.
Moderátor Andy Cohen se jí zeptal, zda je pro ni záhadou, jak může ženské poprsí zlomit někomu nos. Narážel na vyprávění Hailey Glassmanové, která o podobném zranění hovořila v souvislosti s intimním setkáním se ženou s výrazným poprsím.
„Ano, a já mám implantáty. Nová prsa,“ odpověděla Lawrencová. Následně odhrnula šál a rukama upozornila na své poprsí. Vedle sedící Hutcherson se usmíval a moderátor její otevřenost ocenil. „Jsou krásná!“ pochválil ji Cohen.
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Ten se vzápětí zajímal také o velikost. Když se zeptal, zda jde o velikost B, herečka ho opravila. „Ne, je to plné céčko. Myslím! Je to stejná velikost jako dřív,“ vysvětlila. Zároveň prozradila jméno lékaře, který zákrok provedl. Podle jejích slov jde o doktora Teitelbauma ze Santa Monicy v Kalifornii. V závěru rozhovoru ještě s nadsázkou dodala: „Každopádně jsem už zlomila dva nosy.“
O úpravě poprsí přitom Lawrencová mluvila už dříve. V říjnu 2025 poskytla rozhovor magazínu The New Yorker, v němž otevřeně popsala, jak se její tělo změnilo po dvou těhotenstvích. „Po prvním se skoro všechno vrátilo do původního stavu. Po druhém se nevrátilo nic,“ popsala tehdy herečka.
V říjnu 2026 se k tématu vrátila také v rozhovoru pro magazín The Cut. Přiznala, že podstoupila úpravu poprsí. A vysvětlila, že chce i jako matka dvou dětí vypadat přitažlivě. „Chci být sexy máma,“ řekla. Popsala také, že při ranním odvádění dětí chce působit jako žena, která má všechno pod kontrolou, i když se právě probudila a ve skutečnosti tomu tak není.
Jennifer Lawrencová je od roku 2019 vdaná za galeristu Cooka Maroneyho. Společně vychovávají dva syny. Prvorozený Cy se narodil v únoru 2022, druhý chlapec přišel na svět začátkem roku 2025. Jeho jméno rodiče zatím nezveřejnili.
Lawrencová se nyní vrací na filmová plátna. Ve snímku Hunger Games: Úsvit sklizně, který měl českou premiéru 19. listopadu, si znovu zahrála Katniss Everdeenovou. Po jejím boku se objevil také Josh Hutcherson jako Peeta Mellark. Nový prequel se odehrává 24 let před událostmi původních Hunger Games a sleduje mladého Haymitche Abernathyho (Joseph Zada) v době padesátého ročníku smrtící soutěže.