Trapnější to nemohlo být. Jedli jsme nazí, říká Lawrencová o natáčení s Pattinsonem

Film je adaptací stejnojmenného románu Ariany Harwicz z roku 2017. Sleduje příběh Grace (Jennifer), ženy, která se s manželem Jacksonem (Robert) přestěhuje z města na venkov. Po narození dítěte se však u ní rozvine psychóza.

Premiéru měl film na festivalu v Cannes a sklízí chválu kritiky — především za výkony herců i za velmi dobré intimní scény.

Podle recenze magazínu Deadline první desetiminutovka filmu zobrazuje první rok manželů v izolaci na venkově, kdy „divoce souloží, mají dítě a slaví jeho první narozeniny.“

V rozhovoru pro Brut herci přiznali, že hned první natáčecí den strávili natáčením sexuálních scén. „Bylo to vlastně docela snadné a důvěra mezi námi vznikla okamžitě,“ říká herečka, která byla během natáčení ve čtvrtém až pátém měsíci těhotenství. „Když děláte takové scény, ne vždy si můžete vybrat, s kým budete pracovat, a často to není úplně komfortní.“

Pomohlo prý i to, že je režisérka Lynne Ramsay před natáčením přihlásila do tanečních kurzů. „Bylo to tak trapné, že už to horší být nemohlo. A právě to nás sblížilo,“ dodává herečka. „A pak jsme první den byli nazí a vrhali se na sebe jako tygři.“

Robert Pattinson souhlasil s tím, že taneční lekce byly ponižující, ale zpětně je vnímá jako skvělý nápad. „Myslíte si, že už jste byli dost ponížení... a pak vám řeknou: ‚Teď to udělejte nazí!‘“ směje se herec. „Kdybychom si nesedli, bylo by to mnohem trapnější. Přijímat rozkazy, když jste nazí, je vlastně dost vtipné.“

Celkově si oba herci na nahotu zvykli. „Nakonec si zvyknete,“ říká Jennifer. „Jen tam tak stojíte, mluvíte, dostáváte pokyny, dáte si něco k jídlu — nazí.“

V době po hnutí #MeToo je v Hollywoodu běžné mít na place koordinátora intimních scén. Oba herci potvrdili, že to bylo velmi přínosné. „Celou dobu jsem se cítila v bezpečí. Rob byl velmi profesionální. Možná až moc,“ vtipkuje Jennifer Lawrencová. Pattinson k tomu dodal, že v kočičí póze byl „naprosto neškodný“.

Herec také poznamenal, že koordinátoři pomáhají i s technickými detaily nahých scén. „Režiséři se často bojí říct něco jako: ‚V tomhle úhlu vypadá tvoje tělo divně.‘ Ale když máte někoho, kdo vám poradí, jak se natočit, aby to vypadalo lépe, je to opravdu užitečné,“ říká herec známý z filmu Batman. „Je fajn mít někoho, kdo se nestydí mluvit na rovinu.“