Chci nová prsa, plastika je po druhém dítěti nutnost, říká Jennifer Lawrencová

„Po prvním dítěti se všechno víceméně vrátilo zpět. Po druhém už se nevrátilo vůbec nic,“ řekla Jennifer Lawrencová v rozhovoru pro magazín New Yorker s tím, že zákrok plánuje na listopad.
S manželem Cookem Maroneym má herečka tříletého syna, kterému dali jméno Cy po americkém poválečném malíři Cy Twomblym, jehož Maroney obdivuje. Kromě syna mají i dalšího sedmiměsíčního potomka, který se narodil letos, ale jeho jméno ani pohlaví zatím nebyly zveřejněny.
Držitelka Oscara upřesnila, že se na jaře musí před kamerou svléknout kvůli nové filmové roli, a přiznala, že její práce částečně ovlivnila rozhodnutí podstoupit kosmetickou operaci. „Kdybych nebyla herečka, možná bych na tu operaci tolik nespěchala, ale práce mé rozhodnutí velice urychlila. Po druhém dítěti je modelace prsou nutnost,“ vysvětluje.
Prozradila také, že nemá na rozdíl od mnoha jejích hollywoodských kolegyň i kolegů výplně v obličeji, ale chodí kvůli výrazným vráskám na čele na botox. „Snažím se to ale nepřehánět, protože jako herečka potřebuji hýbat obličejem a vyjadřovat tak emoce, a to se s botoxem moc nedá,“ dodává.
Jennifer Lawrencová patří mezi jednu z nejúspěšnějších hollywoodských hereček současnosti. Proslavila ji především role bojovné hrdinky Katniss Everdeenové v sérii Hunger Games. Za hlavní ženskou roli ve filmu Terapie láskou (2012) získala Oscara, následovaly úspěchy ve filmech American Hustle, Joy či Passengers.
Objevila se i v sérii X-Men jako mutantka Mystique a v psychologickém dramatu Mother!. Svůj talent ukázala také v satirickém hitu Don’t Look Up a romantické komedii No Hard Feelings.