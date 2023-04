Do Přátel jsem se nevrátila kvůli úzkostem, lituje hvězda Hříšného tance

Jennifer Grey se v seriálu Přátelé objevila v roce 1995 v roli Mindy, kamarádky Rachel Greenové, která si nakonec vzala jejího snoubence Barryho. Toho Rachel v podání Jennifer Anistonové nechala na začátku seriálu u oltáře.

Jennifer Grey, která je nyní velkou fanynkou seriálu, roli přijala s nadšením, ale natáčení pro ni bylo náročné. „Když jsem to dělala, trpěla jsem velkou úzkostí, protože pořád měnili scénář. Je velmi těžké být hostující herečkou, protože nejste toho celého součástí a snažíte se do toho dostat,“ řekla herečka pro MediaVillage.

„Snažili se přijít na to, jaká ta postava je, jaká má být ta scéna a měnili to, měnili a měnili. Měla jsem z toho takovou úzkost, že jsem to sotva mohla dělat,“ dodala.

V té době netušila, že má problémy s úzkostí, s nimiž potřebuje odbornou pomoc a do role se prostě nedokázala vrátit. Produkce proto musela postavu přeobsadit a na Barryho svatbě už Mindy hraje Jana Marie Huppová.

Jennifer Grey v té době odmítla i nabídku moderovat populární pořad Saturday Night Live. „Je mi vážně líto, že jsem tehdy řekla ne na pokračování v Přátelích nebo na Saturday Night Live kvůli svým úzkostem. Pravdou je, že bych si přála mít tehdy kolem sebe lidi, kteří by mi pomohli překonat tento druh strachu,“ dodala herečka, která ovšem nejvíc lituje plastické operace, která ji změnila k nepoznání.

Po operaci nosu už v ní nikdo neviděl slavnou Baby z Hříšného tance. Nyní se ale do své nejslavnější role plánuje vrátit. Natáčí se totiž pokračování filmového hitu 80. let, kde se objeví i několik původních postav.

„Uvidíte Baby, o pár let starší, a taky jiné postavy z originálu,“ prozradila. Ta hlavní ale bude chybět. Roli tanečního instruktora Johnnyho hrál Patrick Swayze, který v roce 2009 zemřel na rakovinu.

„Už nikdy nebude další Johnny. Už nikdy nebude další Patrick. Toto pokračování bude samostatným dílem. Je to složité. Nemohu bohužel moc prozrazovat, ale můžu říct, že tam bude Baby, že to bude u Kellermanových (resort, v němž se odehrával první díl) a že tam bude muzika,“ dodala s tím, že natáčení právě začalo a film by měl být v kinech v únoru 2024.