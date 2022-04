Kvůli plastice nosu jsem přišla i o kariéru, říká hvězda Hříšného tance

Výrazného rysu se rozhodla zbavit krátce po natočení Hříšného tance po boku Patricka Swayzeho v roce 1987. Dodala, že byla dlouho proti plastickým úpravám. „Všude, kam jsem přišla, jsem si říkala: Počkejte. Promiňte. Jsem člověk i s jinými rysy a jinými úžasnými vlastnostmi. Proč se všichni tak upínají k mému nosu?“ přiznala.

Časem však pochopila, že se hollywoodským ideálům krásy musí přizpůsobit. „Nemůžeš být Židovka, nemůžeš vypadat jako Židovka,“ popsala herečka tlak svého okolí v memoárech.

Ten největší nátlak na ni ohledně operace nosu ovšem vyvíjela její vlastní matka, herečka Jo Wilderová. Oba její rodiče totiž operaci nosu podstoupili. Jennifer Grey naznačila, že to bylo na přání její matky, která údajně nechtěla, aby vypadali jako Židé, protože by jim to podle ní mohlo bránit v obsazováni do nejrůznějších rolí.

Jennifer Grey (Los Angeles, 24. července 2019)

„Říkala, že je příliš těžké mě obsadit a ať to filmařům usnadním. Zvláštní ale bylo, že to, čemu jsem se celý život bránila a na co jsem byla tak naštvaná, byla vlastně moje matka, protože mi pořád říkala, že bych si měla udělat nos,“ uvedla.

Ve svých pamětech zavzpomínala také na reakce na svůj změněný vzhled. Když se zúčastnila filmové premiéry krátce po plastice nosu, její přítel, herec Michael Douglas, neměl tušení, kdo je, protože vypadala úplně jinak.

„To bylo poprvé, co jsem vyšla na veřejnost. A stalo se to, že jsem ze dne na den byla úplně neviditelná. V očích světa jsem už nebyla sama sebou,“ přiznala s tím, že dlouho se pak mělo za to, že svým rozhodnutím ohledně plastiky nosu fakticky ukončila kariéru v Hollywoodu. Přesto se objevila i v dalších filmech a v roce 2010 vyhrála také americkou verzi soutěže StarDance.