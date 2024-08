Po plastice mě přestali poznávat, lituje Baby z Hříšného tance v 64 letech

„Na operační sál jsem šla jako slavná celebrita a odcházela jsem z něj jako úplně neznámý člověk. Bylo to opravdu peklo. Od té doby jsem pro všechny ta herečka, kterou znal celý svět, pak šla na operaci nosu a od té doby ji nikdo nikde nepoznával,“ uvedla Jennifer Grey v rozhovoru pro deník Mirror o rozhodnutí, které jí navždy změnilo život.

Největší nátlak ohledně operace nosu na ni prý vyvíjela její matka, herečka Jo Wilderová, která stejně jako její manžel také podstoupila plastiku nosu. Grey naznačila, že její matka údajně nechtěla, aby vypadali hned na první pohled jako Židé, protože by jim to podle ní mohlo bránit v obsazováni do nejrůznějších rolí. „Říkala mi, že bude pro producenty těžké mě obsadit a ať to filmařům plastikou usnadním,“ popsala.

Přiznala také, že mluvit stále dokola jen o jediné roli, ve které se divákům zapsala nejvíce do paměti, pro ni bylo chvílemi trochu náročné. „Ale jen blázen by si nevážil toho, že mohl být součástí tak ohromně úspěšného filmu, který těší lidi po celém světě opakovaně už dlouhé roky,“ říká herečka.

Připomněla také slavnou hlášku jejího hereckého kolegy Patricka Swayzeho (†57). „Víte co, je jasné, že bych si přála třeba to, aby pokaždé, když přijdu do restaurace, mi při usazování ke stolu řekli, že jsou si jistí tím, že nebudu sedět v koutě,“ vtipkuje herečka. Swayze ztvárnil roli její lásky, tanečního instruktora jménem Johnny Castle, do něhož se Frances ve filmu zamilovala. Americký herec zemřel v roce 2009 na rakovinu.

Jennifer Grey byla za ztvárnění postavy Frances Housemanové nominována na cenu Zlatý glóbus. Po úspěchu letního romantického kinohitu však získala už jen menší role. Objevila se například v seriálu Přátelé (1995) v roli Mindy, kamarádky Rachel Greenové, která si nakonec vzala jejího snoubence Barryho. Toho Rachel v podání Jennifer Anistonové nechala na začátku seriálu u oltáře.

Jennifer Grey Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)

„Při hostování v seriálu Přátelé jsem trpěla, protože producenti pořád měnili scénář. Snažili se přijít na to, jaká ta má postava vlastně je, jaká bude ta scéna, aby byla dokonalá a měnili to, měnili a měnili. Stále dokola, úplně jsem z toho šílela,“ prozradila herečka v rozhovoru pro MediaVillage. Po problémech s úzkostmi se do role nedokázala vrátit. Produkce ji proto musela přeobsadit a na Barryho svatbě už Mindy hraje Jana Marie Huppová.

Kvůli úzkostem odmítla Grey například i nabídku moderovat populární pořad Saturday Night Live. Objevila se v několika nepříliš úspěšných filmech a seriálech, v roce 2010 vyhrála americkou verzi soutěže StarDance.

V roce 2001 se vdala za Clarka Gregga (62), amerického herce, scenáristu, režiséra a hvězdu Marvelu. Mají spolu dceru Stellu (22).

Gregg požádal v srpnu 2020 o rozvod. „Po devatenácti společných letech jsme se rozešli s vědomím, že navždy budeme rodina, která se miluje, ctí a pečuje jeden o druhého. Došli jsme k těžkému rozhodnutí, že se rozvedeme. Ale zůstáváme si blízcí a jsme hluboce vděční za život, který jsme spolu prožili a za úžasnou dceru, kterou jsme vychovali,“ napsali tehdy manželé ve společném prohlášení.